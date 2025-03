NASpI 2025: La NASpI 2025 è l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS per i lavoratori che hanno perso il lavoro in modo involontario. Questa prestazione economica rappresenta un aiuto temporaneo per chi si trova senza occupazione e necessita di un sostegno economico mentre cerca un nuovo impiego.

Cos’è la NASpI 2025 e chi può richiederla?

La NASpI è un’indennità mensile rivolta ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro involontariamente. Tuttavia, in alcuni casi può essere concessa anche a chi si dimette per giusta causa.

Possono richiedere la NASpI 2025:

i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato;

gli apprendisti;

gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperative (se assunti dalla cooperativa stessa);

il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

i dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato.

L’indennità non spetta a chi si è dimesso volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa, come mancato pagamento dello stipendio o condizioni di lavoro insostenibili.

Come si calcola?

L’importo della NASpI 2025 viene calcolato sulla base della retribuzione media degli ultimi quattro anni di lavoro. La formula per determinare la retribuzione media mensile è:

(Totale retribuzione ultimi 4 anni) / (Settimane di contributi negli ultimi 4 anni) * 4,33 Se la cifra ottenuta è inferiore alla soglia INPS (per il 2024 pari a 1.425,21€), l’indennità sarà pari al 75% della retribuzione media. Se la retribuzione media supera questa soglia, il calcolo della NASpI sarà: 75% della soglia INPS + 25% della differenza tra la retribuzione media e la soglia INPS

Tuttavia, l’importo massimo mensile della NASpI non può superare il limite stabilito dall’INPS, che per il 2024 è stato di 1.550,42€.

Per quanto tempo si riceve la NASpI 2025?

La durata della NASpI dipende dai contributi versati negli ultimi quattro anni. Il sussidio viene erogato per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contributi versate.

Se hai lavorato 4 anni senza interruzioni, riceverai la NASpI per 24 mesi.

Se hai lavorato e versato contributi per 6 mesi, otterrai la NASpI per 3 mesi.

L’importo subisce una riduzione del 3% ogni mese a partire dal sesto mese. Per i disoccupati con più di 55 anni, la decurtazione parte dall’ottavo mese.

Come fare domanda per la NASpI 2025?

Per ottenere la NASpI 2025, la domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla perdita del lavoro. È possibile fare richiesta:

Online, tramite il sito ufficiale dell’INPS (utilizzando SPID, CIE o CNS).

Tramite CAF e patronati, che forniscono assistenza gratuita nella compilazione della domanda.

Chiamando il Contact Center INPS, al numero 803164 (gratuito da rete fissa) o 06164164 (da rete mobile).

Se la domanda viene accettata, l’indennità verrà erogata a partire dall’ottavo giorno dopo la fine del rapporto di lavoro (se la richiesta è stata presentata subito). Se inviata più tardi, il pagamento parte dalla data di presentazione della domanda.