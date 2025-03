L’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. (AST) comunica che, in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato per venerdì 21 marzo 2025 dai sindacati Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti, il servizio di trasporto pubblico potrebbe subire modifiche e limitazioni. Nonostante la protesta, saranno comunque garantite le fasce orarie di servizio essenziali, con corse attive dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 12:30 alle 15:30, in conformità con le normative vigenti relative agli scioperi nel settore dei trasporti. Per ulteriori aggiornamenti, gli utenti sono invitati a consultare i canali ufficiali dell’azienda, dove saranno pubblicate eventuali modifiche al servizio, in prossimità della giornata di sciopero.

Le fasce orarie garantite dall’Amts

Anche l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. informa i cittadini che, a causa dello sciopero nazionale degli autoferrotranvieri, previsto per la stessa giornata di marzo, il servizio di trasporto pubblico potrebbe subire delle variazioni. In particolare, il personale che aderirà alla protesta si asterrà dal servizio dalle 10:30 alle 18:00 e nuovamente dalle 21:00 fino alla fine del turno. Il restante personale, invece, sospenderà la propria attività per l’intera durata del proprio turno di lavoro. Gli utenti sono quindi pregati di prestare attenzione alle possibili limitazioni e di verificare gli aggiornamenti sui canali ufficiali dell’azienda per evitare inconvenienti durante la giornata dello sciopero.