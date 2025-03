Due giovani sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, a seguito di un incidente stradale verificatosi in via Vincenzo Giuffrida a Catania. I ragazzi stavano viaggiando su uno scooter quando, per ragioni ancora da accertare, sono stati colpiti da un’auto che, dopo l’impatto, non si è fermata per prestare soccorso. Subito dopo l’incidente, sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno provveduto a trasportarli al pronto soccorso del Policlinico universitario di Catania. Fortunatamente, le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Nel frattempo, sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato le prime indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Sono anche intervenuti gli agenti della polizia municipale, che si sono occupati dei rilievi del sinistro e delle indagini relative al coinvolgimento dell’automobilista che ha proseguito la sua corsa senza fermarsi. L’autore del gesto, ora ricercato, rischia di dover rispondere per omissione di soccorso e per i danni causati. La polizia è al lavoro per identificare l’automobile coinvolta e rintracciare il responsabile.

In aggiornamento…