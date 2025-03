Concorsi Sicilia: bandi in scadenza nell’Isola per concorrere per un posto nella Pubblica Amministrazione. Ecco quali sono quelli di questa settimana, rivolti a diplomati e laureati ma anche a chi ha la licenza media.

Concorsi Sicilia: 77 assunzioni per la Società “Impianti SRR ATO 4”

La Società “Impianti SRR ATO 4”, operante nella regolazione del servizio di gestione rifiuti ai sensi della L.r. n. 9/2010, punta all’assunzione di operari e autisti che si occuperanno della raccolta e dello smaltimento di rifiuti. I posti disponibili sono 77, con contratti a tempo indeterminato. Per partecipare al concorso è sufficiente la licenza media. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro domani, 19 marzo 2025, solo in via telematica, dal Portale inPA. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

Alla domanda telematica dovranno essere allegati i seguenti documenti:

copia non autenticata di valido documento di riconoscimento del candidato;

scheda anagrafico professionale (SAP), avente data non precedente a gennaio 2025;

copia della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla selezione, pari ad € 10,00.

Concorsi Sicilia: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo

L’ Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo ha indetto un concorso per informatici. I posti a disposizione sono 4 e a tempo indeterminato. Le domande si possono inoltrare fino al 21 marzo 2025.

I candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:

lauree triennali in Ingegneria dell’informazione (L-9), Scienze e tecnologie informatiche (L-26), ai sensi del DM 509/99;

in Ingegneria dell’informazione (L-9), Scienze e tecnologie informatiche (L-26), ai sensi del DM 509/99; lauree triennali in Ingegneria dell’informazione (L-8), Scienze e tecnologie informatiche (L-31), ai sensi del DM 270/04;

in Ingegneria dell’informazione (L-8), Scienze e tecnologie informatiche (L-31), ai sensi del DM 270/04; laurea vecchio ordinamento in Informatica o Ingegneria Informatica o in Ingegneria delle telecomunicazioni o in Ingegneria elettronica o corrispondenti lauree specialistiche o magistrali ad essa equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

Le candidature vanno effettuate online, alla sezione concorsi del sito ufficiale dell’azienda.

Concorsi Sicilia: Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania

L’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione (ARNAS) Garibaldi ha indetto nuovi concorsi per amministrativi. I posti disponibili sono 3 per il profilo di Assistente amministrativo e altri 3 per il profilo di Collaboratore amministrativo professionale.

In base al profilo, il titolo di studio richiesto può variare, passando dal diploma alla laurea. Le domande devono essere inoltrate entro il 23 marzo 2025, solo online, alla sezione concorsi del sito ufficiale dell’azienda.