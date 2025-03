Ryanair ha appena lanciato una serie di imperdibili offerte di voli low cost, con tariffe a partire da soli 14 euro. Un’opportunità unica per chi vuole organizzare la propria vacanza estiva senza spendere troppo.

Partendo dai tre aeroporti siciliani, i viaggiatori potranno scegliere tra una vasta gamma di destinazioni nazionali e internazionali. Che si tratti di una gita in una città europea, una vacanza al mare o una scoperta culturale, Ryanair offre soluzioni per tutti i gusti. Le tariffe promozionali sono soggette a disponibilità, quindi non aspettare troppo per prenotare. Si ricorda inoltre se saranno valide fino al 31 marzo 2025, con possibilità di viaggiare dal 1 aprile 2025 al 30 giugno 2025.

Offerte Ryanair, aeroporto di Catania

Non mancano le offerte che partiranno dal nostro aeroporto di Catania. Si passa dalle più economiche come Bari, Londra, Malta, Marsiglia e molte altre che grazie a questa campagna di offerte potranno essere raggiunte con solo 14 euro! La più cara sarà Siviglia, il biglietto aereo avrà un costo di 25 euro a persona.

Per l’elenco completo consultare il sito ufficiale!

Offerte Ryanair, aeroporto di Palermo

Anche per Palermo le offerte non mancano e anche in questo caso si potranno raggiungere sia mete nazionali che internazionali. Tra le più suggestive troviamo Edimburgo, Genova, Alghero che potranno essere raggiunte con soli 14 euro! In questo caso la metà più cara sarà Norimberga, il biglietto di sola andata costerà 28 euro.

Per l’elenco completo consultare il sito ufficiale!

Offerte Ryanair, aeroporto di Trapani- Marsala

Per questa volta anche dall’aeroporto di Trapani- Marsala sono stati programmati numerosissimi volti. Tra i più convenienti e quindi con una spesa di soli 14 euro troviamo: Bruxelles, Malta, Milano e molti altri.