Concorso docenti: a seguito del concorso PNRR1 nel corrente anno scolastico e della relativa assunzione dei docenti vincitori, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Puglia ha recentemente emesso una nota esplicativa con la finalità di chiarire la situazione riguardante i neoassunti. In base alla normativa vigente infatti, questi docenti, privi di abilitazione, non dovranno affrontare l’anno di prova nell’anno scolastico 2024/2025, ma lo svolgeranno a partire dal 2025/2026, pertanto dopo l’acquisizione dell’abilitazione, necessaria per il completamento del percorso di formazione e prova.

Concorso docenti: la normativa vigente e la nota dell’USR

Da una più attenta analisi, emerge come la nota di chiarimento diffusa dall’USR della Puglia, riprenda in sostanza quanto già indicato nella nota ministeriale del 26 novembre 2024. Invero, si legge nella suddetta nota del MIM:

A norma dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all’atto dell’assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell’anno scolastico 2025/2026 a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell’abilitazione stessa.

La precisazione dell’USR della Puglia pertanto, chiarendo che i docenti appartenenti a tale categoria non devono svolgere il periodo di prova nell’anno scolastico 2024/2025, risponde alle domande di molti docenti che avevano conseguito l’abilitazione dopo l’assunzione. Tuttavia, non è stato previsto un intervento ministeriale sulle problematiche legate a questa tempistica, anche se le attività di formazione sono già state avviate e non sembra possibile un cambiamento di rotta.

Concorso docenti: chi deve svolgere l’anno di prova

L’anno di formazione e prova è obbligatorio per diverse categorie di docenti: