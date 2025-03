Dopo il grande successo dell’anno scorso, il Deejay Time torna in Sicilia il 6 settembre 2025. Un vero e proprio spettacolo unico nel suo genere, in grado di unire le generazioni al suon di musica. Quest’anno l’atteso evento si terrà a Catania presso Villa Bellini.

Il Deejay Time di Catania

I leggendari DJ Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso sono pronti a farci ballare di nuovo con uno show che ha scritto la storia della musica dance. Il tour, prodotto da Vivo Concerti e Friends & Partners, farà tappa in 4 città italiane e una europea. Il concerto di Catania, l’unico in Sicilia, farà inoltre parte del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. Un evento da non perdere!

Il tour inizierà il 13 giugno 2025 a San Damiano D’Asti (Collisioni Barbera Incontra), per proseguire il 14 giugno 2025 a Tirana (Albania, Eagle Festival). Altri appuntamenti includono Legnano (11 luglio 2025, Rugby Sound Festival), Follonica (11 agosto 2025, Follonica Summer Nights) e Majano (14 agosto 2025, Festival di Majano), concludendosi a Catania il 6 settembre 2025.

Info e biglietti

Il Deejay Time sarà un’esperienza unica, che riporterà tutti a quegli anni ’90 che hanno visto la nascita della musica elettronica, unendo passato e futuro con le hit più iconiche del dancefloor, sia italiane che internazionali. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso sono stati pionieri che hanno scritto la storia della musica dance in Italia e continuano a influenzare la cultura pop, attraendo ancora oggi tre generazioni di fan.

I biglietti sono già disponibili da oggi 11 marzo! Acquistabili presso canali ufficiali come TicketOne o rivenditori autorizzati.