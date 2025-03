Come scrivere una mail in inglese: Scrivere un’e-mail in inglese è una competenza fondamentale, soprattutto in ambito lavorativo o quando si comunicano informazioni importanti a interlocutori internazionali. Che si tratti di una candidatura per un lavoro, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione aziendale, è essenziale esprimersi in modo chiaro, professionale ed efficace. Vediamo come scriverla in 5 passaggi.

L’importanza dell’oggetto

L’oggetto dell’e-mail è la prima cosa che il destinatario legge ed è fondamentale per catturare la sua attenzione. Deve essere breve, chiaro e andare subito al punto. Un oggetto ben scritto aumenta le probabilità che l’e-mail venga aperta e letta.

Per esempio, se stai inviando la tua candidatura per un lavoro, un buon oggetto potrebbe essere “Application for Marketing Manager Position”. Se invece stai chiedendo informazioni su un prodotto o servizio, potresti scrivere “Request for Information – Software Pricing”.

Evita oggetti troppo generici come “Hello” o “Important”, perché non danno informazioni chiare sul contenuto dell’e-mail.

Lo stile di scrittura

Uno degli errori più comuni di chi scrive in inglese è usare frasi troppo lunghe e complesse. In inglese, la comunicazione scritta è generalmente più diretta rispetto all’italiano. Meglio evitare costruzioni elaborate e prediligere periodi brevi e ben strutturati.

Ad esempio, invece di scrivere:

“I am writing this e-mail to inform you that I am very interested in your job offer and I would like to know if there is the possibility to schedule a meeting in order to discuss further details.”

Sarebbe più efficace dire:

“I am very interested in your job offer. Could we schedule a meeting to discuss further details?”

Il tono giusto per ogni destinatario

A seconda di chi riceverà la tua e-mail, dovrai scegliere un tono più o meno formale. Se stai scrivendo a un’azienda o a una persona che non conosci, è meglio iniziare con un saluto formale come “Dear Sir or Madam”, se non conosci il nome, oppure “Dear Mr. Smith” / “Dear Ms. Johnson”, se conosci il cognome.

Se invece ti rivolgi a un collega o a qualcuno con cui hai già uno scambio informale, puoi semplicemente scrivere “Hello John” o “Hi Sarah”.

Anche la chiusura dell’e-mail cambia in base al livello di formalità. In un contesto lavorativo è preferibile usare formule come “Best regards”, “Kind regards” o “Sincerely”. Se invece stai scrivendo a un amico o a un collega con cui hai confidenza, puoi chiudere con “Best”, “Cheers” o “See you soon”.

Una piccola attenzione va anche all’uso dei titoli: “Ms.” è sempre una scelta sicura per le donne, indipendentemente dallo stato civile, mentre “Miss” si usa solo per donne non sposate.

Come scrivere una mail in inglese: la struttura

Per scrivere una mail in inglese più leggibile, è importante organizzarla in modo chiaro e ordinato.

Dovresti iniziare con un’introduzione che spieghi subito il motivo del tuo messaggio. Ad esempio, se stai scrivendo per richiedere informazioni, potresti aprire con “I am writing to enquire about…”. Se invece stai inviando una candidatura, una formula efficace potrebbe essere “I would like to apply for the position of…”.

Nel corpo del testo, cerca di non scrivere blocchi di testo troppo lunghi. Meglio dividere le informazioni in brevi paragrafi, in modo che il lettore possa trovare facilmente i punti chiave. Se devi elencare più dettagli, puoi anche usare i bullet point per rendere il messaggio più chiaro.

Quando concludi, è utile aggiungere una frase di chiusura che inviti il destinatario a rispondere, come “I look forward to hearing from you.” oppure “Please let me know if you need any further information.”.

Come scrivere una mail in inglese: la chiusura

La chiusura di un’e-mail è importante quanto l’introduzione. Se vuoi mantenere un tono professionale, puoi concludere con “Best regards”, “Kind regards” o “Sincerely”. Se invece stai scrivendo in un contesto più informale, puoi usare “Cheers”, “Take care” o semplicemente “Best”.

Non dimenticare di ringraziare, se appropriato, con una frase come “Thank you for your time”, che mostra educazione e apprezzamento.