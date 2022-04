Inglese per il lavoro: il corso per superare l’esame di certificazione B2. Tutte le informazioni utili per una formazione adatta a te.

Il percorso studiato per prepararsi a sostenere e superare un esame di certificazione linguistica per attestare la propria conoscenza della lingua. In promo speciale con il 60% di sconto per chi lo richiede entro il 20 aprile 2022.

Nel mondo del lavoro la conoscenza della lingua inglese è una competenza fondamentale, che non può mancare in nessun percorso di carriera. Sia per chi desidera presentarsi ad un concorso pubblico, sia per chi vuole lavorare in azienda o in un contesto internazionale.

La certificazione linguistica è l’unico modo per dimostrare il proprio livello di conoscenza della lingua in base ai criteri comuni del CEFR, il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, seguito dai principali enti certificatori.

Il CEFR prevede vari livelli di conoscenza: il livello B1 dimostra il possesso delle basi della lingua inglese, utili per affrontare situazioni quotidiane reali. Il livello B2 certifica una competenza d’inglese scritto e parlato sufficiente per lavorare o studiare in un ambiente anglofono. Il livello C1 e C2, corrispondenti a quelli più alti, indicano una conoscenza linguistica elevata: il primo certifica una competenza standard dell’inglese richiesta ad imprenditori, professionisti o studenti diplomati mentre il livello C2 dimostra che si padroneggia la lingua inglese, essendo in grado di usarla per ricerche complesse e in ambito accademico e professionale.

Esistono inoltre vari enti come Cambridge Assessment English, IELTS, Trinity o altri istituti che permettono di svolgere l’esame online da casa.

Prepararsi a un esame richiede competenze precise che si possono sviluppare con un corso di studio dedicato al raggiungimento del proprio obiettivo.

La scuola di inglese JM English è pronta ad accompagnarti per prepararti ad un esame di certificazione, raggiungere il livello di conoscenza dell’inglese che desideri e superare l’esame di certificazione, grazie al corso “Certification Goal” che comprende 60 ore di exam preparation e l’utilizzo della piattaforma Burlington English, con oltre 2000 ore di contenuti per esercitarti quando e come vuoi e un modulo specifico per la preparazione agli esami di certificazione.

Puoi studiare online, con un docente madrelingua collegato in tempo reale, Per chi richiede il corso entro il 20 aprile il corso sarà in promozione con uno sconto del 60%.

Per richiedere la promo, capire qual è la certificazione adatta a te e come prepararti all’esame, contatta la scuola.

È possibile anche pagare il corso con Carta Docente o Bonus 18App.