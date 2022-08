Estate universitaria, formarsi con corsi di inglese a Cambridge

Vuoi imparare l'inglese e fare un'esperienza all'estero? La soluzione ideale è un soggiorno in una città inglese e seguire dei corsi con insegnanti madrelingua.

Parlare e scrivere bene in inglese è oggi una delle competenze fondamentali da possedere per prepararsi all’ingresso nel mondo del lavoro. Le abilità linguistiche sono, ormai, un must have nel curriculum di ciascuno: dall’ambito umanistico a quello scientifico, la conoscenza dell’inglese è imprescindibile. È bene cominciare ad affinarla già a partire dagli anni scolastici e universitari, ma come fare ad acquisirla? Di alternative ne esistono moltissime. Vediamone alcune!

Apprendere l’inglese con la pratica

Tutti sanno che, per padroneggiare veramente una lingua, la teoria non basta. Già a partire dalla scuola elementare, l’inglese è una disciplina familiare a studenti e studentesse: ore di grammatica, di civiltà inglese, di letteratura e tanto altro accompagnano il loro percorso di studi fino all’università, ma quanto sono veramente efficaci le lezioni frontali ai fini dell’apprendimento linguistico? Vero è che una base teorica è fondamentale: conoscere le regole grammaticali, ortografiche e sintattiche è uno step che non può mancare e che garantisce una buona riuscita nella scrittura e nella produzione. Accanto e dopo questo step, però, non può assolutamente mancare una fase pratica.

Fare pratica con una lingua significa fare conversazione con i parlanti nativi, mescolarsi con la cultura e la civiltà di altri luoghi, acquisire il lessico della quotidianità (utile per andare al supermercato, panificio, bar, posta, ecc.): tutte esperienze utili per immergersi interamente in una lingua e una cultura straniera. Prendere le distanze dai libri scolastici o universitari, inoltre, può essere un modo per scoprire dei metodi di apprendimento alternativi, che talvolta possono risultare di gran lunga più piacevoli ed efficaci. Per questo motivo, è bene che la formazione linguistica passi anche, laddove possibile, attraverso scambi culturali, programmi accademici e viaggi studio.​

Corsi estivi di inglese a Cambridge

L’estate può essere il momento giusto per scegliere di fare un’esperienza linguistica. Si tratta, infatti, di un momento di pausa dagli impegni scolastici e universitari, che permette agli studenti di dedicarsi ad altre attività che possono rivelarsi, allo stesso tempo, istruttive ma piacevoli. Tra le varie alternative che diversi enti e aziende specializzate nella formazione mettono a disposizione, un’ottima idea sarebbe quella di seguire dei veri e propri corsi estivi di inglese a Cambridge.

Città universitaria per eccellenza, Cambridge si presta benissimo per un soggiorno-studio che coniughi un’occasione unica per potenziare le proprie competenze linguistiche e una bellissima meta per una vacanza estiva. Questi corsi permettono, infatti, di lavorare sulla lingua, di incontrare parlanti (docenti e studenti) anglofoni senza rinunciare al tempo libero. Prevedono 20 lezioni interattive a settimana di 40 minuti l’una, dove ogni studente si interfaccia con insegnanti esperti, studenti e studentesse provenienti da tutto il mondo.

Oltre al lato più strettamente didattico, questi corsi prevedono inoltre una vera e propria full immersion nel contesto studentesco del luogo. I coordinatori del programma organizzano, infatti, spesso diverse attività: dai picnic al parco e dalle gite in barca fino a delle vere e proprie escursioni in altre località. Insomma, una vera e propria occasione da non perdere per chi vuole migliorare il proprio inglese, inserire un’esperienza all’estero nel proprio curriculum e, perché no?, trascorrere un’estate diversa dalle altre.