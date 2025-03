La Regione Sicilia offre a marzo due nuove giornate di accesso gratuito ai suoi musei e parchi archeologici. Proprio per questo sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, tutte le visitatrici potranno entrare gratuitamente, un gesto simbolico per celebrare e valorizzare il ruolo fondamentale delle donne nella società e nella cultura. Lunedì 10 marzo, in occasione della Giornata dei Beni Culturali Siciliani, l’ingresso sarà libero per tutti i turisti.

“Con queste due nuove giornate gratuite”, commenta l’assessore ai Beni Culturali e Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, “arriviamo a tre occasioni di ingresso libero nei luoghi di cultura siciliani a marzo, considerando anche la prima domenica del mese, il 2 marzo. Questa iniziativa dimostra l’impegno del governo Schifani per la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale e per sostenere le famiglie, offrendo occasioni di svago e riflessione, con un focus particolare sul coinvolgimento dei giovani e sulla promozione dei luoghi di aggregazione”.

Cosa vedere a Catania

Tantissimi musei gratuiti per entrambe le giornate dell’iniziativa. Si consiglia di visitare il Museo Vincenzo Bellini dalle ore 09:00 alle ore 13:00, il biglietto comprende anche la visita al Museo Emilio Greco – Cortile Platamone, Palazzo della Cultura. Museo Emilio Greco (presso Cortile Platamone, Palazzo della Cultura), dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Chiesa di San Nicolò l’Arena, ingresso libero dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Tanti e tanti altri musei sparsi in giro per la città. Un imperdibile occasione che si aggiunge alla già trascorsa domenica la museo del 2 marzo!

Cosa vedere in Sicilia

Non solo Catania ma tutta la Sicilia, di seguito i più bei musei aperti e gratuiti per entrambe le giornate di marzo. A Palermo si potrà visitare Chiostro di Monreale: dalle 9.00 alle 13.00 (ultimo ingresso 12.30), il Chiostro di San Giovanni degli Eremiti: dalle 9.00 alle 13.00 (ultimo ingresso 12.30), il Castello della Zisa: dalle 9.00 alle 13.00 (ultimo ingresso 12.30), l’ex Convento della Magione: dalle 9.00 alle 13.00 (ultimo ingresso 12.30), il Palazzo Riso: dalle 9.00 alle 13.00 (ultimo ingresso 12.30). Ad Agrigento il Parco archeologico Valle dei Templi o l’area archeologica e Antiquarium di Eraclea Minoa. A Trapani il Parco archeologico di Segesta, il parco archeologico di Selinunte, le cave di Cusa e Pantelleria o il parco archeologico “Lilibeo-Marsala”. a Siracusa il parco archeologico Siracusa, Eloro, l’area archeologica della Neapolis o Villa del Tellaro a Noto.