Intorno alle 21 di ieri sono scattate le operazioni di ricerca per recuperare un uomo di 53 anni che risulta dispersa in mare nella zona della Plaia di Catania. Le tracce sembrano essersi interrotte proprio davanti al lido Le Capannine, che attualmente è chiuso per il periodo di riposo stagionale. Immediatamente, la Guardia Costiera ha mobilitato una motovedetta e un elicottero per pattugliare la zona in cerca della persona scomparsa. Nel frattempo, le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, sono attivamente coinvolte nelle ricerche a terra, setacciando le aree circostanti.

Le prime indagini

Secondo le prime informazioni trapelate, non è ancora chiaro se l’uomo sia effettivamente finito in acqua. Inizialmente si pensava che fosse disperso nel mare, ma alcune ipotesi suggeriscono che la persona potrebbe essersi allontanata volontariamente, camminando lungo il viale Kennedy o nelle vicinanze, lasciando aperta la possibilità che la scomparsa non sia legata ad un incidente in mare. Le autorità sono al lavoro per chiarire la situazione, esaminando tutte le piste possibili e raccogliendo ulteriori dettagli che possano aiutare a localizzare la persona scomparsa.

Le operazioni di ricerca dei Vigili del Fuoco del Comando di Catania con il nucleo sommozzatori di Catania Reggio Calabria, la Sezione Navale il Nucleo Cinofili, con l’ausilio di droni e l’appoggio di un posto di comando avanzato, stanno ancora conducendo le ricerche dell’uomo di 53 anni

In aggiornamento…