Percorsi abilitanti docenti 2024/25: con il decreto ministeriale n. 156 del 24 febbraio 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha ufficialmente avviato i percorsi universitari e accademici dedicati alla formazione iniziale e all’abilitazione dei docenti delle scuole secondarie per l’anno accademico 2024/2025. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio processo di aggiornamento e qualificazione del corpo docente delle scuole italiane, con l’obiettivo di garantire una preparazione sempre più adeguata e specifica per gli insegnanti. Il programma di formazione includerà sia la formazione teorica che quella pratica.

Percorsi abilitanti docenti 2024/25 in Sicilia

In Sicilia moltissime università propongono diversi corsi di formazioni per futuri docenti. Prima fra tutte l’Università degli Studi di Enna Kore propone corsi abilitanti per docenti, strutturati secondo le normative nazionali, che consentono di acquisire i crediti necessari per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole di vario ordine e grado. Ancora l’Università degli Studi di Messina, o l’Università degli Studi di Palermo che per quest’anno offre numerosi percorsi abilitanti per insegnanti, suddivisi in base al numero di crediti formativi richiesti. Questi corsi sono regolati dal DPCM 4 agosto 2023, che prevede differenti moduli a seconda delle necessità degli studenti. In particolare, sono disponibili percorsi da 60 CFU, da 30 CFU e 36 CFU per il secondo Periodo.

Percorsi abilitanti docenti 2024/25 a Catania

Attivi a Catania diversi percorso abilitanti per futuri docenti, ad erogarli sono: l’Accademia di Belle Arti di Catania, il Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania offre corsi abilitanti per futuri docenti di musica, in questo caso si potrà accedere sia al pacchetto da 30 che da 60 CFU. Infine l’Università di Catania, che offre una vasta gamma di percorsi formativi tra cui: il pacchetto da 5cfu, da 24cfu e da 60cfu che consente di ottenere l’abilitazione all’insegnamento in diverse discipline scolastiche.

Percorsi abilitanti docenti 2024/25 delle università telematiche

Anche le università telematiche offrono corsi abilitanti per i futuri docenti. Tra queste l’Università Telematica E-Campus e l’Università Telematica degli Studi IUL, entrambe le università permetteranno ai loro futuri studenti di poter seguire le lezioni online e condurre gli esami direttamente da casa. Attualmente anche l’Università Telematica Pegaso ha pubblicato un bando specifico per l’abilitazione dei docenti, con scadenza fissata alle 12:00 del 10 marzo 2025.