Eventi Catania: anche questo fine settimana Catania offre tanti eventi e tante opportunità gratuite per amici, giovani, famiglie e coppie di tutte le età. Si tratta di eventi sia musicali che culturali, che possono riunire persone di tutte le età e garantire un momento di condivisione e divertimento. Ecco di seguito la lista di alcuni eventi di questo fine settimana catanese.

Eventi Catania, Monterosso in concerto al ‘Radica’

Al ristorante Radica, via raffineria, domenica 2 marzo ci sarà un duo indie pop siciliano composto da Pierpaolo e Chiara, presentano i brani che compongono il nuovo Ep dal titolo ”Casa”. Monterosso è un duo musicale che trova la sua forza nelle storie di vita quotidiana. Il nuovo progetto artistico è caratterizzato da sonorità fresche e testi che parlano in modo diretto e sincero delle emozioni e delle esperienze che tutti viviamo. Con una carriera che affonda le radici in diverse collaborazioni e produzioni musicali, i Monterosso stanno rapidamente conquistando il panorama indie italiano.

L’evento è gratuito ed aperto a chiunque vorrà partecipare.

Eventi Catania, Lab session

Domani, venerdì 28 febbraio, dalle ore 21 ci sarà il secondo appuntamento al Monk Jazz Club di Catania con le Lab Session, gli appuntamenti di musica d’insieme e improvvisazione collettiva. Si tratta di una serata che sarà regolamentata dalla resident band del Monk formata per l’occasione dal sassofonista Marco Bella, dal chitarrista Francesco Cerra e dal bassista Tony Pinzone, tre allievi di Dino Rubino, direttore artistico del Monk Jazz Club, al Conservatorio di Catania.

Un nuovo momento di collaborazione tra l’associazione Algos, che gestisce il jazz club, e l’istituto catanese di alta formazione musicale.

Per poter prendere parte alla session bisogna iscriversi entro giovedì 27 febbraio attraverso il numero whatsapp 3755249597 o attraverso la e-mail centroculturalemonk@gmail.com. Saranno accolti un massimo di 16 iscrizioni in ordine cronologico e un massimo di 4 musicisti a strumento. L’evento è totalmente gratuito.

Eventi Catania, mostra ‘Il Gattopardo’

L’inaugurazione della mostra avverrà domani 28 febbraio, in occasionedi una serata esclusiva sul carnevale, organizzata dai club service “Catania Faro Biscari”, Fidapa, BPW Italy e i Rotary club Catania Bellini, San Gregorio di Catania/Tremestieri e Catania ovest. La mostra totalmente gratuita avrà luogo fino al 9 marzo 2025, presso il Casale dell’Arte.

Si tratta di una mostra di abiti e maschere in stile ottocentesco, ispirata all’immortale romanzo “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Così il Casale dell’Arte, a Catania, rende omaggio al carnevale, ospitando un evento di fashion design, celebrando il passato, rivisitato in chiave contemporanea.

L’appuntamento, grazie all’esposizione di cinque abiti e tre maschere realizzati da Rosa Platania, trasporterà i visitatori in un’epoca di eleganza e raffinatezza, celebrando attraverso pregiati tessuti e minuziose lavorazioni d’artigianato, la nobiltà siciliana.