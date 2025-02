In Sicilia si intensifica il controllo stradale Polizia di Stato, volto a monitorare la velocità sulle strade e autostrade! Dal 25 febbraio al 3 marzo, saranno attivi numerosi autovelox in punti strategici per fermare i comportamenti a rischio e prevenire incidenti.

L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare i conducenti sull’importanza di rispettare i limiti di velocità, tutelando così la sicurezza di tutti. Non lasciare che la distrazione metta in pericolo te e gli altri!

Le postazioni autovelox

25/02/2025

Autostrada A20 Messina-Catania (ME)

Autostrada A20 Messina-Palermo (PA)

Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo (TP)

Strada Statale SS626 (CL)

Strada Statale SS640 di Porto Empedocle (AG)

26/02/2025

Autostrada A19 Palermo-Catania (PA)

Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo (TP)

Strada Statale SS114 (SR)

Strada Statale SS189 (PA)

Strada Statale SS626 (CL)

27/02/2025

Autostrada A19 Palermo-Catania (PA)

Autostrada A20 Messina-Catania (ME)

Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo (TP)

Strada Statale SS115 (RG)

Strada Statale SS117ter nord/sud (EN)

Strada Statale SS189 (AG)

Strada Statale SS189 (PA)

Strada Statale SS626 (CL)

28/02/2025

Autostrada A19 Palermo-Catania (PA)

Autostrada A20 Messina-Catania (ME)

Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo (TP)

01/03/2025

Strada Statale SS626 (CL)

Strada Statale SS640 di Porto Empedocle (AG)

Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo (TP)

02/03/2025

Autostrada A19 Palermo-Catania (PA)

Strada Statale SS626 (CL)

Le sanzioni previste

Le sanzioni variano in base allo sforamento del limite di velocità: fino a 10 Km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro; da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.