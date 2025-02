Concorsi pubblici Sicilia: nell’ambito di un significativo piano di assunzioni nella Pubblica Amministrazione, la Regione Siciliana farà uscire dei bandi per 1.400 nuovi posti, nel triennio 2025-2027, come delineato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026. I settori interessati sono diversi, aperti sia a laureati che a diplomati. Ecco tutte le informazioni necessarie, in attesa dell’uscita dei bandi ufficiali.

Concorsi pubblici Sicilia: i settori interessati

Le assunzioni previste nel triennio 2025-2027, secondo il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), interesseranno i settori elencati di seguito:

Amministrazione regionale: rafforzamento della capacità amministrativa e dell’efficienza burocratica.

rafforzamento della capacità amministrativa e dell’efficienza burocratica. Sanità: potenziamento della rete ospedaliera e dei servizi territoriali.

potenziamento della rete ospedaliera e dei servizi territoriali. Corpo Forestale: assunzione di agenti e personale specializzato.

assunzione di agenti e personale specializzato. Infrastrutture e trasporti: implementazione del Piano di mobilità sostenibile regionale.

implementazione del Piano di mobilità sostenibile regionale. Istruzione e formazione professionale: nuovi bandi per personale docente e amministrativo.

Concorsi pubblici Sicilia: come saranno distribuiti i posti nel triennio 2025-2027

Nel corso del triennio, le assunzioni saranno così suddivise:

2025: 140 dirigenti, 124 funzionari in vari profili, 200 funzionari per i Centri per l’Impiego; inoltre, 156 assunzioni tramite scorrimento di graduatorie, 12 stabilizzazioni e oltre 800 progressioni di carriera in deroga.

140 dirigenti, 124 funzionari in vari profili, 200 funzionari per i Centri per l’Impiego; inoltre, 156 assunzioni tramite scorrimento di graduatorie, 12 stabilizzazioni e oltre 800 progressioni di carriera in deroga. 2026: 35 dirigenti, 300 dipendenti di comparto; più 2 stabilizzazioni, 8 assunzioni obbligatorie e 118 progressioni tra categorie.

35 dirigenti, 300 dipendenti di comparto; più 2 stabilizzazioni, 8 assunzioni obbligatorie e 118 progressioni tra categorie. 2027: 79 dirigenti, 90 funzionari e 200 assistenti (ex istruttori).

Inoltre, è ancora in corso l’utilizzo delle graduatorie esistenti, dei concorsi relativi all’anno 2021.

Il nuovo piano triennale ha come obiettivo quello di ottenere un ricambio generazionale, grazie all’inserimento di giovani professionisti. Si punta anche alla digitalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi e al potenziamento dei servizi essenziali, con particolare attenzione alla sanità, istruzione e gestione del territorio.

Concorsi pubblici Sicilia: le modalità

Per avere notizie ufficiali, bisognerà attendere l’uscita dei bandi che saranno pubblicati sul Portale del Reclutamento (inPA). Tuttavia, è plausibile che verranno adottate delle procedure concorsuali in modalità digitale e semplificate, con l’obiettivo di accelerare i processi selettivi.

Presumibilmente, ci sarà un’ unica prova scritta, con quesiti a risposta multipla, le cui materie verteranno sul profilo professionale scelto.