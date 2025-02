Dal 1° al 4 maggio, il Business Design Centre di Islington ospiterà una nuova edizione del Sicily Fest London, l’evento che da dieci anni celebra le eccellenze enogastronomiche siciliane nella capitale britannica. Nato nel 2015 come vetrina per i produttori siciliani, il festival è diventato un’importante piattaforma B2B e B2C, coinvolgendo oltre 160.000 visitatori e più di 200 espositori nel corso degli anni. L’obiettivo è duplice: da un lato, offrire al pubblico un’esperienza immersiva nei sapori e nelle tradizioni dell’isola; dall’altro, creare opportunità di business per le aziende del settore food & beverage, ristoratori e operatori turistici.

Un festival che si apre al Mediterraneo

Per l’edizione 2025, il Sicily Fest London amplia il proprio raggio d’azione e, oltre alla Sicilia, ospiterà produttori e ristoratori di altre regioni italiane e dei Paesi del Mediterraneo. “Le iscrizioni sono ancora aperte”, spiega Sarah Spampinato, fondatrice e project manager dell’evento, “e al momento abbiamo già coinvolto realtà dalla Puglia, Campania e Lazio, oltre a contatti con aziende turche, greche, spagnole e marocchine”. Questa espansione mira a consolidare il ruolo del festival come hub internazionale del gusto, valorizzando le contaminazioni culturali e gastronomiche del Mare Nostrum.

Successi e opportunità per aziende e turismo

Negli anni, il festival ha dimostrato di essere un volano economico e turistico, grazie a case history di successo come l’azienda ragusana Polara, che ha avviato un’importante rete di esportazione nel Regno Unito, distribuendo 700.000 bottiglie di bibite siciliane nel 2024. L’edizione 2025 includerà stand dedicati alle migliori produzioni enogastronomiche, cantine, masterclass, wine experience, concerti e incontri culturali, confermando il Sicily Fest London come un appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori.