Wizz Air, annunciato obbligo di passaporto per viaggiare nel Regno Unito: da quando

La compagnia ungherese Wizz Air, ha annunciato che a partire dal primo ottobre 2021 per viaggiare verso il Regno Unito non basterà la carta d'identità.

La nota compagnia di voli low-cost Wizz Air, al fronte della Brexit, ha annunciato che tutte le carte d’identità europee non verranno più riconosciute come forma di identità nel Regno Unito a partire da giorno 1 ottobre 2021. Tuttavia, tutti i viaggiatori che andranno verso il Regno Unito dovranno essere muniti di passaporto per poter entrare nel paese.

Verrà fatta eccezione per i cittadini dell’Unione Europea con status stabile e prestabilito, che potranno utilizzare la loro carta d’identità fino al 2025.