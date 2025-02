Un sopralluogo dei consiglieri della Sesta Commissione del Comune di Catania, guidati dalla presidente Serena Spoto, insieme all’Assessore all’Ecologia e Ambiente, Massimo Pesce, ha fatto il punto sui lavori in corso per la rigenerazione verde del Parco Gioeni, il polmone verde più grande della città. Questo ambizioso progetto, finanziato con 1,7 milioni di euro dal Ministero per la Transizione Ecologica, fa parte del Piano di Azione Nazionale contro il cambiamento climatico, e mira a riqualificare e valorizzare l’intera area di quasi 10 ettari.

L’avvio dei lavori di riqualifica

Avviati nel mese di luglio, i lavori hanno l’obiettivo di rendere il parco un esempio di sostenibilità ambientale, rispondendo alle sfide legate al cambiamento climatico. Un aspetto particolarmente innovativo riguarda l’utilizzo della sorgente di Leucatia, che attualmente viene dispersa nel terreno vulcanico. L’acqua recuperata sarà utilizzata per l’irrigazione del parco e delle aree verdi circostanti, come quelle lungo la circonvallazione, per un totale di circa 700.000 litri d’acqua al giorno. Questo intervento contribuirà a combattere la siccità e le alte temperature, migliorando la gestione delle risorse idriche.

Un altro punto forte del progetto è la riforestazione dell’area, con l’introduzione di oltre 2.000 nuove piante che arricchiranno il già ricco patrimonio verde del parco. Inoltre, la riqualificazione del parcheggio prevede la sostituzione della pavimentazione impermeabile con masselli autobloccanti a fuga larga, che favoriranno la permeabilità del suolo e il filtraggio delle acque piovane, contribuendo alla sostenibilità dell’intero parco. La ristrutturazione del parcheggio, che si estende su ben 4.000 metri quadrati, è prevista per essere completata nelle prossime settimane, mentre la rete idrica interna sarà ripristinata per garantire acqua potabile ai beverini e ai servizi igienici, che saranno completamente ristrutturati per essere più funzionali e accessibili.

La fine dei lavori

I lavori, che comprendono scavi e l’installazione di nuove infrastrutture, hanno comportato una temporanea chiusura del parco per motivi di sicurezza. Tuttavia, la riapertura è prevista per il 10 marzo 2025. L’assessore Massimo Pesce ha sottolineato l’importanza di questo progetto, che permetterà di sfruttare appieno la sorgente di Leucatia per l’irrigazione, migliorando così la gestione delle risorse idriche della città.

“Questo progetto segna un passo fondamentale verso una rigenerazione urbana sostenibile,” ha dichiarato Pesce. “Vogliamo trasformare il Parco Gioeni in un’area verde all’avanguardia, che risponda alle sfide del cambiamento climatico e che offra ai cittadini uno spazio di qualità per il loro benessere.” Già nel 2022, il parco aveva visto importanti lavori di valorizzazione, tra cui la riqualificazione dell’area ristoro e la creazione di un moderno skatepark, che aveva trasformato il parco in un luogo di aggregazione e svago. Con questo nuovo intervento, il Parco Gioeni diventa sempre più una zona verde funzionale e sostenibile al servizio della comunità di Catania.