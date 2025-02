Nella serata di ieri un vigile urbano di circa 60anni è stato colto da un infarto al miocardio mentre era in servizio a Catania, in via Gabriele D’Annunzio. L’agente stava svolgendo le solite operazioni di controllo della viabilità e della sosta irregolare. Proprio in quel momento mentre stava elevando contravvenzioni per sosta vietata all’altezza dell’incrocio con via Dalmazia, è stato improvvisamente colpito da un malore. Tutto questo proprio mentre alcuni automobilisti, sanzionati per violazioni al codice della strada, cominciavano a protestare animatamente.

Pochi istanti dopo, l’agente si è accasciato a terra, incapace di reagire. I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118, che ha trasportato l’uomo d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato sottoposto a un intervento di angioplastica. Le sue condizioni sono critiche e la comunità è in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. L’ambulanza, nel tragitto verso l’ospedale, è stata scortata da una pattuglia della polizia locale per garantire il rapido trasporto del vigile.

Inizialmente, tra i presenti si è diffusa una voce allarmante che parlava di colpi di pistola esplosi nella zona, ma le forze dell’ordine hanno chiarito che il rumore udito era in realtà dovuto all’esplosione di alcuni mortaretti, fatti esplodere da alcuni ragazzini. I due eventi non erano in alcun modo collegati e non c’era alcuna relazione tra il malore dell’agente e presunti spari. Per garantire la tranquillità e la sicurezza dell’area, sul posto sono intervenute anche le volanti della Questura.

Le parole del Sindaco Trantino

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha espresso la sua solidarietà all’agente coinvolto, con una nota ufficiale che sottolinea la gravità dell’accaduto. “Siamo profondamente preoccupati per le condizioni del nostro agente, che si trova ora a combattere la sua battaglia per la vita”, ha dichiarato il primo cittadino, aggiungendo un messaggio di vicinanza alla famiglia dell’uomo e ai colleghi di lavoro.

Trantino ha colto l’occasione per ribadire l’importanza di rispettare le regole, ricordando che il controllo della viabilità e delle sanzioni per la sosta irregolare fanno parte di un ampio progetto di contrasto all’anarchia urbana che ha caratterizzato alcune zone della città. “Nonostante l’impegno delle pattuglie, che stavano cercando di garantire la legalità e l’ordine, l’agente è stato colpito da un malore dopo aver affrontato le proteste di alcuni cittadini che hanno manifestato il loro disappunto per le multe ricevute”, ha continuato il sindaco.

Il primo cittadino ha inoltre denunciato come, pur in assenza di minacce dirette o di aggressioni, il clima di tensione creato dalle continue lamentele abbia avuto un impatto emotivo notevole sul vigile. “Un’aggressione verbale e psicologica, nonostante non fosse fisicamente violenta, è stata sufficiente a mettere sotto stress l’agente fino a causargli un infarto”, ha aggiunto Trantino, facendo un chiaro riferimento alla crescente frustrazione di alcune persone nei confronti delle sanzioni.

Trantino e l’importanza del rispetto delle regole

Il sindaco ha lanciato un accorato appello alla cittadinanza, chiedendo un maggiore senso di responsabilità e rispetto delle normative: “la città non appartiene a nessuno in particolare, ma a tutta la comunità. Non possiamo permettere che chiunque agisca a proprio piacimento, senza tener conto del bene comune”, ha affermato. Trantino ha evidenziato come i cittadini, pur lamentandosi delle infrazioni altrui, siano spesso i primi a non rispettare le regole, creando un circolo vizioso che mina la convivenza civile.

“È fondamentale comprendere che la nostra libertà personale non deve comprimere quella degli altri. Solo attraverso il rispetto reciproco e il rispetto delle regole saremo in grado di costruire una comunità coesa e armoniosa, anziché vivere in una giungla dove le leggi sono interpretate secondo il proprio tornaconto”, ha concluso il sindaco, auspicando una riflessione collettiva sul ruolo che ognuno di noi ha nel preservare l’ordine e la sicurezza della città.