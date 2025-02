Concorso INPS: L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha recentemente approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per l’anno 2025, delineando un programma di reclutamento di nuovo personale destinato a rafforzare la sua struttura nei prossimi tre anni, ovvero nel triennio 2025-2027. La delibera, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con la numero 17 del 29 gennaio 2025, prevede l’assunzione di ben 9.079 nuovi dipendenti, una cifra che segna un impegno concreto verso l’ammodernamento e l’incremento delle risorse umane necessarie per far fronte alle crescenti esigenze dell’Istituto.

Di queste assunzioni, la stragrande maggioranza, ben 8.262, avverrà attraverso concorsi pubblici, che rappresentano una via trasparente e meritocratica per garantire l’ingresso di nuovi professionisti qualificati. Il piano di assunzioni è una risposta alle necessità di rinnovo e potenziamento della forza lavoro all’interno dell’INPS, con l’obiettivo di ottimizzare i servizi offerti ai cittadini e migliorare l’efficienza operativa dell’istituto.

Concorso INPS, assunzioni per il 2025

Per il 2025 Saranno banditi concorsi per 7.930 posizioni, con 7.128 assunzioni tramite selezione pubblica. Le principali figure ricercate includono:

35 Dirigenti di II fascia Amministrativi

7 Dirigenti di II fascia Informatici

1.232 Medici di I livello

19 Professionisti Statistico-Attuariali

45 Professionisti Legali

50 unità per l’area Elevate Professionalità

394 Ispettori di Vigilanza

2.564 Funzionari per Progettazione, Erogazione e Controllo Servizi

134 Funzionari Tecnici

1.006 Funzionari Sanitari

89 Funzionari Informatici

960 Assistenti ai Servizi

501 Assistenti Informatici

31 Assistenti Tecnici

8 Operatori Amministrativi

16 Insegnanti

Inoltre, 2.506 posizioni programmate per il 2024 e non ancora coperte saranno assegnate nel 2025, attraverso scorrimento di graduatorie esistenti o nuovi concorsi.

Concorso INPS, assunzioni per il 2026

Nuovi concorsi anche per il 2026 previste 537 assunzioni, di cui 529 tramite concorsi pubblici, per ruoli quali:

3 Dirigenti di II fascia Amministrativi

5 Professionisti area Legale

20 Ispettori

500 Funzionari per Progettazione, Erogazione e Controllo Servizi

1 Insegnante

Concorso INPS, assunzioni per il 2027

Per il 2027, il piano di assunzioni dell’INPS prevede l’ingresso di 612 nuovi dipendenti, con 605 di questi posti da coprire tramite concorsi pubblici. Le posizioni disponibili saranno distribuite tra vari settori e competenze, rispondendo alle esigenze di un Istituto in continua evoluzione. Di seguito le figure ricercate: