Concorso ATA: è stato ufficialmente pubblicato il bando per il Concorso Personale ATA 2025, volto all’assunzione di assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, tecnici e altre figure professionali nelle scuole italiane. Il concorso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di un diploma di maturità, senza la necessità di esperienza precedente nel settore.

A pubblicare il bando ufficiale l’Accademia di Belle Arti di Perugia, volta all’assunzione di personale ATA, in particolare per funzionari nel settore amministrativo-gestionale a contratto a tempo indeterminato!

Concorso ATA, requisiti necessari

Per poter presentare domanda si dovranno possedere i seguenti requisiti necessari:

avere cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’UE;

aver compiuto 18 anni (non è previsto un limite massimo di età, salvo quelli generali della Pubblica Amministrazione);

essere in possesso dei diritti civili e politici;

avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado valido per l’accesso all’università;

essere idonei fisicamente all’impiego (l’Amministrazione può richiedere una visita medica).

Nella redazione delle graduatorie per il concorso personale ATA 2025, saranno assegnati punteggi extra a specifici candidati. In particolare, coloro che erano già presenti nelle graduatorie provinciali permanenti o in quelle ad esaurimento, e che hanno accumulato almeno 30 giorni di esperienza lavorativa nel settore scolastico, beneficeranno di un punteggio superiore.

Concorso ATA, chi non potrà presentare domanda

Non potranno partecipare al concorso personale ATA 2025 coloro che:

sono esclusi dall’elettorato politico attivo;

sono stati licenziati da un impiego pubblico per motivi disciplinari o rendimento insufficiente;

hanno presentato documentazione falsa;

hanno presentato documentazione falsa; sono stati condannati con sentenza definitiva per reati che impediscono l’accesso alla Pubblica Amministrazione;

sono dipendenti pubblici già collocati a riposo per disposizioni speciali.

Concorso ATA, prove scritte e scadenze

Il concorso per il personale ATA 2025 prevede due fasi di selezione: una prova scritta e una orale. Tuttavia, qualora il numero di candidati superi le 30 unità, verrà effettuata una preselezione per garantire un processo più snello e organizzato. La procedura segue le normative AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), che differiscono dalle tradizionali selezioni basate sulle graduatorie per titoli, conferendo maggiore valore alle capacità individuali.

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma online inPA, che resterà attiva fino al 3 marzo 2025. Per ulteriori informazioni e per consultare il bando completo, si invita a visitare il sito ufficiale dell’Accademia delle Belle Arti di Perugia, dove sarà possibile trovare tutti i dettagli necessari per partecipare al concorso e prepararsi al meglio.