Eventi Catania: La combinazione San Valentino e weekend arricchisce la città di Catania e provincia di numerosi eventi, variegati e imperdibili. Ecco i principali appuntamenti.

Eventi Catania, musica e concerti

Oggi, venerdì 14 febbraio, alle ore 21:30, il concerto dei Three Second Kiss, definito una grande sperimentazione elettronica. Dopo, è tempo di rock per “Pulsar”, la rassegna di musica alternative e indie di Zō Centro culture contemporanee di Catania, organizzata attraverso un nuovo sodalizio fra la direzione artistica di centro culturale catanese ed alcuni operatori della scena “alternative” siciliana per dare nuova linfa alla produzione di concerti dal vivo. L’opening act è affidato ai catanesi Lealea, band shoegaze, post punk e slacker rock.

Sabato 15 febbraio, alle ore 20:30, sarà la volta del concerto inaugurale “Poulenc in double”, al Teatro Sangiorgi, vedrà l’Orchestra sinfonica della Camerata Strumentale Siciliana e il duo pianistico Sergio Marchegiani & Marco Schiavo impegnati nella prima esecuzione catanese del concerto per due pianoforti e orchestra di Francois Poulenc.

La mostra “A tavola con i Florio”

La mostra “A Tavola con i Florio. Collezioni ceramiche 1900-1940” celebra l’arte e l’eleganza siciliane, dando la possibilità di immergersi nell’Italia di quegli anni: un viaggio nella bellezza senza tempo della Manifattura Ceramica Florio, nata a Palermo nel 1884 e rimasta in attività fino al 1940 (quando fu assorbita dalla Richard-Ginori). La mostra, inaugurata il 25 gennaio 2025 nella sede del MF Museum & Fashion di Catania (Piazza Cardinale Pappalardo 27), sarà visitabile, a ingresso gratuito, fino al 20 maggio 2025.

Eventi Catania, festa di chiusura della mostra fotografica Namaste

Dopo quasi due mesi, Namaste si appresta a lasciare Palazzo della Cultura. Appuntamento per sabato e domenica per la festa di chiusura di questa mostra fotografica.

Mostra “palindroma” di Andrea Buglisi

L’artista palermitano, esponente della Street art europea, è fortemente stimato dal direttore della galleria Francesco Rovella, ma il progetto di una mostra è stato rimandato più volte per impegni reciproci. Ma adesso, finalmente, questa intenzione è stata realizzata. La mostra resterà aperta fino al 7 marzo e potrà essere visitata da martedì a venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00; sabato dalle 11.00 alle 13.00. Domenica e lunedì chiuso.

Eventi Catania, visita fra castelli e Giudecca

L’itinerario (offerto dall’associazione guide Catania) si sviluppa attorno al Castello Ursino e racconta la città perduta, quella precedente alla colata lavica del 1669 e del terremoto del 1693. Si andrà alla scoperta di luoghi oggi non più visibili, come la giudecca di Catania, la porta decima o il vecchio consolato della seta.

Eventi Catania, presentazione libri

Venerdì 14 febbraio, alle 17, nella chiesa dell’Idria, in via Idria, 16, sarà presentato il libro “Raggi di sole” di Nadia Buonomo, da Daniele Lo Porto, giornalista, e dalla docente e scrittrice Lina Gandolfo, letture di Patrizia Auteri. L’incontro è organizzato dall’associazione Generattivi, cantieri di cultura e informazione.

Mariella Marziano presenta “Per caso…un’altra me”, gruppo Albatros il Filo, testo biografico in cui pensieri, emozioni e riflessioni prendono per mano il lettore e lo accompagnano in un viaggio intimo attraverso il suo mondo interiore. Letture di Egle Doria.