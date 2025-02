L’attività eruttiva dell’Etna ha portato alla chiusura di alcuni settori dello spazio aereo sopra la Sicilia orientale. La società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che l’unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori A3 e A3 bis, situati a est del vulcano, fino alle ore 19 locali, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Al momento, non sono previste restrizioni sul numero di voli in arrivo e in partenza dallo scalo catanese.

Avviso ai passeggeri

La SAC, società che gestisce l’aeroporto, ha invitato i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. L’operatività dello scalo, seppur non sospesa, potrebbe subire variazioni a seconda dell’evoluzione della situazione vulcanica.

Allerta rossa dell’INGV per il settore aeronautico

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha emesso un’allerta rossa (VONA) per il rischio legato alla cenere vulcanica, evidenziando potenziali criticità per il traffico aereo. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore in base all’evoluzione dell’eruzione.