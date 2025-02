Questa mattina, intorno alle 8, si sono aperte le porte del sacello che custodisce le reliquie di Sant’Agata, segnando l’inizio delle celebrazioni per l’Ottava della festa della Patrona di Catania. Il busto reliquiario è stato posizionato accanto all’altare maggiore, dove rimarrà esposto per tutta la giornata, permettendo ai fedeli di avvicinarsi in un clima di profonda devozione. Per garantire un flusso ordinato di pellegrini, è stato predisposto un servizio d’ordine che regolerà l’accesso ai varchi della Cattedrale durante le celebrazioni eucaristiche.

Un momento di raccoglimento e devozione

Molti fedeli colgono l’occasione dell’Ottava per vivere un momento più intimo con la Santa, accendendo candele in segno di devozione e venerando le sacre reliquie. La celebrazione principale della giornata si terrà alle ore 19, con una solenne messa presieduta dall’arcivescovo Luigi Renna, a cui seguirà la processione delle reliquie in piazza Duomo.

Il rito serale e il saluto alla Santa

In serata si svolgerà il tradizionale giro della “varetta”, che vedrà il busto reliquiario e lo scrigno in argento attraversare piazza Duomo tra la commozione dei devoti. La processione sarà accompagnata dallo scoppio dei giochi pirotecnici e dagli ultimi gridi di fede prima del congedo. Con questo emozionante rito si chiudono ufficialmente i festeggiamenti invernali, dando appuntamento al 17 agosto per le celebrazioni estive in onore di Sant’Agata.