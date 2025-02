Prosegue il lavoro di Catania Rete Gas per ripristinare la fornitura di metano nei quartieri interessati dalle recenti interruzioni. Il presidente dell’azienda, Gianfranco Todaro, ha annunciato che nella sola giornata di ieri sono state riattivate 500 utenze nella zona di San Nullo. L’obiettivo è completare entro il fine settimana la riattivazione dell’intero quartiere e di Trappeto Sud, riducendo al minimo i disagi per i cittadini.

Le strade interessate dalla riattivazione

L’azienda ha pubblicato sul proprio sito l’elenco delle strade in cui oggi, 12 febbraio, sarà ripristinata la fornitura di gas. Tra queste figurano via Sebastiano Catania, fino al civico 246, e viale Benedetto Croce. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni per garantire la normalizzazione del servizio in tutte le aree coinvolte.

La collaborazione dei cittadini è essenziale

Per la riattivazione del servizio è necessaria la presenza dell’utente finale nella propria abitazione. Questo requisito, imposto dalla normativa vigente, consente ai tecnici di Catania Rete Gas di svolgere le operazioni di riapertura del contatore in totale sicurezza. In caso di assenza, verrà lasciato un avviso con le istruzioni per fissare un nuovo appuntamento. L’azienda invita i cittadini a collaborare per velocizzare il ripristino completo della fornitura.