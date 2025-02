Inizia oggi il secondo giorno di festa in onore della Santa Patrona di Catania! Dopo il giro esterno effettuato ieri, oggi si terrà il giro interno per le vie dalla città.

Proprio mentre la città ancora dormiva i devoti, con il cuore colmo di gioia, hanno riportato in Cattedrale il fercolo di Sant’Agata. La Santa è rientrata a “casa” verso le 6 di mattina e vi resterà fino alle 17 di oggi.

Il programma del secondo giorno

Già alle 10.00 le le Autorità della Città, della Provincia e dell’Università, accompagnate dai Gonfaloni, si dirigeranno da Palazzo degli Elefanti verso la Cattedrale per partecipare a un momento significativo della festa. Un quarto d’ora più tardi, alle 10:15, prenderà il via il corteo liturgico, presieduto da Sua Eminenza il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo metropolita di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Con lui, gli Arcivescovi e Vescovi di Sicilia, i Canonici, il Clero e il Seminario percorreranno il tragitto che li condurrà dal Palazzo Arcivescovile alla Basilica Cattedrale, dove avrà luogo il Solenne Pontificale. A guidare il servizio liturgico saranno gli alunni del Seminario Interdiocesano, con l’accompagnamento musicale affidato alla Cappella Musicale del Duomo.

Nel corso della giornata, ci saranno diverse celebrazioni eucaristiche in Cattedrale: alle 13:00, alle 14:00 e alle 15:00, tutti i fedeli avranno la possibilità di partecipare a questi momenti di preghiera. Alle 16:00, sarà celebrata una Santa Messa speciale, presieduta da Sua Eccellenza Mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo metropolita di Agrigento.

La processione interna del 5 febbraio

Il giro interno inizierà intorno alle ore 17.00.

Il corteo si avvierà lungo via Etnea, e farà una sosta davanti alla Basilica Collegiata, dove il Capitolo dei Canonici e i soci del Circolo Cittadino di Sant’Agata renderanno omaggio alla martire con un tributo floreale. La processione proseguirà poi lungo via Caronda, piazza Cavour, dove l’Associazione Sant’Agata al Borgo presenterà un altro omaggio floreale, accompagnato dalle riflessioni del Reverendo Sacerdote Enzo Fatuzzo, parroco di Sant’Agata al Borgo e Vicario Foraneo.

Il cammino continuerà passando per via Etnea, Sangiuliano e Crociferi, con una sosta davanti alla Chiesa di San Benedetto, dove le Monache Benedettine dell’Adorazione Perpetua offriranno un omaggio floreale, seguita dalle riflessioni del Cappellano Mons. Antonino La Manna, Vicario Episcopale per la Cultura. La processione proseguirà quindi verso piazza San Francesco d’Assisi, via della Lettera, Garibaldi, e infine piazza Duomo.

Al rientro in Cattedrale, la giornata si concluderà con una celebrazione di benedizione e ringraziamento, presieduta dal nostro Arcivescovo, che rappresenterà un momento culminante di riflessione, gratitudine e unione per tutti i fedeli.