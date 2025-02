Dopo tanto tempo, i devoti alle prime luci dell’alba, hanno ripotuto riabbracciare la loro amata Patrona! Da oggi ogni angolo della città si trasforma in un luogo di preghiera, riflessione e devozione. Un vero e proprio Giubileo per tutti i fedeli che si stringono attorno alla Santa.

Proprio oggi, mentre la città ancora dormiva i devoti, con il cuore colmo di gioia, hanno preso parte alla tanto attesa “Messa dell’Aurora”, celebrata da Sua Eccellenza Mons. Arcivescovo. Una Messa solenne che annuncia ufficialmente l’inizio delle celebrazioni, con un gesto di benedizione delle Corone del Rosario, che guideranno la preghiera dei fedeli durante tutta la giornata.

Il programma per il 4 febbraio

Dopo il primo saluto a Sant’Agata, seguiranno tre Sante Messe in Cattedrale alle ore: 8.00,9,30,11,00.

Dopo il primo saluto in piazza duomo e la consueta riflessione di Mons. Barbaro Scionti, Parroco della Basilica Cattedrale, inizia così il giro esterno del fercolo. Da Porta Uzeda, un fiume di gente si mette in cammino, seguendo le reliquie di Sant’Agata. Lì davanti all’Icona della Madonna della Lettera S. E. Mons. Arcivescovo offrirà un cero alla Santa Patrona. Davanti alla cappella del Santissimo Salvatore in via Dusmet, omaggio dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto.

Le processione esterna

La processione perseguirà per: Via Calì, Piazza Cutelli, Via Vittorio Emanuele, Piazza dei Martiri, via VI Aprile, della Libertà, piazza lolanda. Proprio in Piazza Iolanda Mons. Vincenzo Branchina, Vicario generale si fermerà per qualche minuto di preghiera.

La processione continuerà per vie Umberto, Grotte Bianche, e piazza Carlo Alberto, fino al Santuario della SS. Annunziata al Carmine. Qui, l’omaggio dei Padri Carmelitani e la riflessione di P. Antonino Mascali, Parroco, arricchiscono il cammino spirituale. La processione arriva infine in piazza Stesicoro, dove l’Arcivescovo si rivolge alla città con il tradizionale messaggio alla comunità, rinnovando il legame indissolubile tra Sant’Agata e il popolo catanese.

Ultima tappa: salita dei Cappuccini e piazza San Domenico Qui, si celebrano i Primi Vespri della Solennità di Sant’Agata, presieduti da Sua Eccellenza Mons. Vincenzo Viva, Vescovo di Albano, con la partecipazione della comunità del Seminario Interdiocesano che anima la liturgia.

Il rientro in Piazza Duomo

Successivamente il fercolo rientrerà in Piazza Duomo proseguendo per vie Plebiscito, Vittorio Emanuele, piazza Risorgimento, via Aurora, via Palermo, piazza Palestro, dove il Parroco Sac. Rosario Mazzola offrirà un’ulteriore riflessione sulla bellezza di questa giornata.

Infine, la processione rientrerà in piazza Duomo, da Porta Uzeda.