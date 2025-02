Ogni anno, durante i festeggiamenti di Sant’Agata, una domanda risuona tra i catanesi: “unni è arrivata a Santa?”

La curiosità di sapere dove si trovi il fercolo, con la reliquia della Santa Patrona, è sempre alta, e per questo motivo la festa diventa sempre più tecnologica e accessibile.

Nel 2018 è stato lanciato un innovativo bot su Telegram che consente a tutti i fedeli di seguire la processione in tempo reale, scoprendo la posizione esatta del fercolo in ogni momento. Un’idea che ha riscosso un successo incredibile tra i devoti, che ora potranno vivere la festa con un’esperienza ancora più coinvolgente e comoda, senza perdersi nemmeno un dettaglio.

Un bot sul Telegram per seguire la Santa

La funzionalità del bot è completamente gratuita e sicura. Non è richiesto alcun dato personale per utilizzarlo, il che garantisce la privacy degli utenti. Basta scaricare Telegram dall’App Store o da Google Play, aggiungere il bot cliccando sul link https://t.me/santagata_bot, e si è pronti a ricevere gli aggiornamenti in tempo reale. Una comodità che permette a chiunque, anche a chi non può partecipare fisicamente alla processione, di sentirsi parte della tradizione.

Il 2025 porta con sé nuove e interessanti novità. Tra le principali, una funzionalità innovativa che permetterà agli utenti di impostare il proprio “luogo di interesse“. Quando il fercolo si avvicinerà a quel punto, il bot invierà una notifica immediata, permettendo di seguire la processione in modo ancora più dettagliato. Un’opportunità unica per chi vuole essere sempre al passo con gli eventi senza perdersi nemmeno un momento del percorso.

L’app ufficiale della festa

La festa di Sant’Agata si sta evolvendo, diventando ogni anno più “social“. Oltre al bot, il Comitato dei festeggiamenti, in collaborazione con il team di Flazio, ha creato un sito web ufficiale www.santagatacatania.it e una nuova app “Segui Sant’Agata”, disponibile su App Store e Google Play. Questi strumenti offrono una panoramica completa degli eventi, con orari, programma dettagliato e misure di sicurezza per i cittadini.

Ma non solo: grazie alla sezione media, gli utenti potranno ammirare fotografie spettacolari, firmate dai talentuosi fotografi come Fabrizio Villa, Donatella Turillo e Jessica Hauf, che catturano ogni emozione e momento saliente della festa. Un’occasione imperdibile per godere della bellezza e della spiritualità della festa anche a distanza.

La tradizione e la tecnologia si incontrano

Nel 2025, grazie alla tecnologia, Sant’Agata non è più solo una festa che si vive in piazza, ma un’esperienza che si può seguire ovunque, a portata di clic. Un viaggio emozionante che unisce tradizione e innovazione, dove ogni passo del fercolo può essere seguito in tempo reale, e dove ogni devoto può sentirsi ancora più vicino alla Santa che protegge la città. La festa si fa più vicina, più moderna, ma sempre profondamente radicata nella storia e nella devozione del popolo catanese.