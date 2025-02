Dal 7 febbraio 2025 al 10 febbraio 2025, lo svincolo di Acireale, situato lungo l’autostrada Messina – Catania, verrà temporaneamente chiuso per consentire l’esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria. In particolare, sarà inibita l’uscita per i veicoli provenienti da Messina in direzione Catania. La chiusura è prevista a partire dalle ore 7:00 del 7 febbraio e durerà fino alle ore 18:00 del 10 febbraio.

Le dichiarazioni del Sindaco Barbagallo

In considerazione dell’importante impatto che tale chiusura avrà sulla circolazione, il Sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Vasta, ha raccomandato ai cittadini di organizzarsi in anticipo per evitare disagi, suggerendo percorsi alternativi. La Polizia Locale di Acireale sarà presente sul luogo per garantire un’assistenza adeguata agli automobilisti e per agevolare il flusso del traffico.

Il Comandante della Polizia Locale, Alfio Licciardello, ha spiegato che la decisione di chiudere lo svincolo è stata adottata dal Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) in quanto ritenuta indispensabile per proseguire senza indugi i lavori di manutenzione straordinaria, che non possono essere rimandati.

Si invita pertanto la cittadinanza e tutti i viaggiatori a prendere le opportune precauzioni e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti per limitare al minimo i disagi.