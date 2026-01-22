Nell’ambito degli interventi programmati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della A18 Dir – Diramazione di Catania, si renderà necessario eseguire alcuni lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo le rampe dello svincolo di San Gregorio Nord.

Chiusure al traffico nei fine settimana

I lavori comporteranno limitazioni temporanee alla circolazione. In particolare, dal 24 gennaio al 14 febbraio, esclusivamente nelle giornate di sabato, sarà disposta la chiusura al traffico del tratto della A18 Dir compreso tra il km 3,800 e il km 3,800, tra lo svincolo di Canalicchio e quello di San Gregorio Nord.

Rampe interessate dagli interventi

La chiusura riguarderà nello specifico la rampa di uscita in direzione San Gregorio, con collegamenti verso Messina e Siracusa: Le attività saranno organizzate per fasi, in modo da ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada.

Per consentire la circolazione, saranno predisposti percorsi alternativi, che verranno segnalati di volta in volta attraverso apposita segnaletica stradale, in base all’avanzamento dei lavori sulle rampe dello svincolo. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alle indicazioni e di programmare per tempo i propri spostamenti.