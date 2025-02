La Festa di Sant’Agata 2025 si preannuncia come sempre emozionante e ricca di momenti suggestivi. Gli eventi religiosi e culturali, legati alla patrona di Catania, inizieranno già dal mattino e culmineranno con il tradizionale spettacolo pirotecnico serale.

Festa di Sant’Agata 2025: gli eventi della giornata

Le celebrazioni inizieranno alle prime luci dell’alba con due Sante Messe nella Cappella di Sant’Agata: la prima alle 7:30 e la seconda alle 10:00. Alle 11:30 uscirà la carrozza del Senato: anche quest’anno, il sindaco Enzo Trantino non salirà sulla carrozza e lascerà spazio ai giovani, nello specifico gli studenti partecipanti alla campagna “Catania è casa” e risultati vincitori del concorso.

A mezzogiorno, la tradizionale processione per l’offerta della cera partirà dalla Chiesa di Sant’Agata alla Fornace per dirigersi verso la Basilica Cattedrale, con la partecipazione delle autorità civili e religiose.

Nel tardo pomeriggio, alle 18:00, sarà celebrata la Messa solenne seguita dal Te Deum, un inno di ringraziamento cantato nella Cattedrale.

Festa di Sant’Agata 2025: Il concerto e le voci bianche

L’inizio ufficiale della serata è fissato alle 19:30. Prima del grande spettacolo di fuochi artificiali, sarà eseguito il tradizionale concerto che include gli Inni Sacri e l’interpretazione del Coro di Voci Bianche, una delle novità di questa edizione. Il gruppo, denominato i “Fanciulli di Agata”, è formato da 55 bambini selezionati dalle scuole comunali a indirizzo musicale. Il coro sarà accompagnato dai giovani musicisti del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, con il supporto del Coro Lirico Siciliano.

Tra i brani eseguiti non mancheranno gli inni più significativi della tradizione agatina, come la celebre “Cabaletta” e l’Inno a Sant’Agata.

La “Sira o Trì” e lo spettacolo pirotecnico

Dopo il concerto, i riflettori saranno puntati sullo spettacolo pirotecnico, con i fuochi artificiali che partiranno da Villa Pacini.

A chiudere la giornata sarà quindi l’attesissimo spettacolo pirotecnico noto come “Sira o Trì”, che illuminerà il cielo di Catania sopra Piazza del Duomo. Si consiglia di arrivare in anticipo per evitare difficoltà di accesso dovute all’enorme affluenza di devoti e turisti!