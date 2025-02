Festa di Sant’Agata 2025: con l’uscita della storica carrozza del Senato, il 3 febbraio segna ufficialmente l’inizio dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata, patrona di Catania. Questo suggestivo evento, atteso con fervore da cittadini e visitatori, rappresenta un momento solenne che unisce fede, tradizione e storia.

Il corteo e la tradizione delle carrozze storiche

Le eleganti berline settecentesche, veri gioielli d’epoca, percorrono il cuore della città da Piazza Duomo fino a Piazza Stesicoro, tra le due ali di folla entusiasta. La tradizione delle carrozze del Senato affonda le sue radici nel XVIII secolo, quando questi veicoli erano simbolo di potere e prestigio dell’amministrazione cittadina, esse sono ancora oggi conservate all’interno del Palazzo degli Elefanti, testimoniano il legame profondo tra la comunità e la sua storia.

Il corteo, che vede la partecipazione di figuranti in abiti d’epoca dai colori blu cobalto e bordeaux, impreziositi da parrucche bianche, rievoca lo splendore barocco della città. Attraversando Via Etnea fino alla chiesa di Sant’Agata alla Fornace, nel luogo noto come “a carcaredda”, dove la Santa subì il martirio nel 251 d.C. durante le persecuzioni dell’imperatore Decio, la processione si carica di un intenso significato religioso e storico.

Festa di Sant’Agata 2025: le due carrozze del XVIII secolo

Le protagoniste della celebrazione sono quindi due magnifiche berline settecentesche: