Eventi Sant’Agata 2025: le festività agatine sono arrivate e Catania si prepara ad onorare la sua Santa Patrona con un ricco calendario di eventi, mostre, spettacoli e itinerari culturali. Ecco alcuni degli appuntamenti più attesi che animeranno la città nei giorni della festa.

Eventi Sant’Agata 2025: teatro e spettacoli dedicati a Sant’Agata

“Agata bambina: infanzia di una Santa”

Il Teatro Zig Zag, in via Canfora 69, propone lo spettacolo “Agata bambina, infanzia della Santa catanese”, un’opera divertente e toccante dedicata soprattutto ai più piccoli, ma interessante anche per gli adulti. Letizia Catarraso e Filippo Aricò raccontano l’infanzia di Sant’Agata con un tocco favolistico e rispettoso delle fonti storiche. Gli spettacoli si terranno sabato 2 febbraio alle ore 18:00 e domenica 3 febbraio alle ore 11:00 e alle 18:00.

Spettacolo “Passio Agathae”

Passio Agathae è un dramma musicale che ripercorre il processo e il martirio di Sant’Agata. L’evento, a ingresso gratuito, si terrà il 1° febbraio presso la Parrocchia San Francesco di Paola (Porto di Catania) con due spettacoli previsti alle 19:30 e alle 21:00.

Concerto “Passio Sanctae Agathae”

Un tributo musicale alla Patrona della città con la partecipazione straordinaria di Mons. Marco Frisina, noto compositore di musica sacra. Il concerto avrà luogo il 2 febbraio alle ore 21:00 presso la Chiesa di San Domenico, nell’ambito dei festeggiamenti ufficiali promossi dal Comitato per la Festa di Sant’Agata e dal Comune di Catania.

Eventi Sant’Agata 2025: mostre e installazioni artistiche

“Mater Agata” a Palazzo dei Minoriti

Dal 31 gennaio al 6 febbraio 2025, Palazzo dei Minoriti (via Prefettura 14) ospiterà la mostra “Mater Agata”, che vedrà l’esposizione di 117 abiti realizzati dagli studenti dell’Accademia, esposti su busti sartoriali in un’ambientazione suggestiva. La serata inaugurale, prevista per venerdì 31 gennaio alle ore 20:00, vedrà la partecipazione di 43 associazioni umanitarie che sfileranno con i propri gonfaloni.

“Sant’Agata, Santa Lucia e le Sante: la luce e la forza dell’eterno femminile”

Dal 1° al 10 febbraio 2025, la Villa delle Arti Contea del Caravaggio (San Giovanni La Punta) ospiterà una mostra curata dall’artista siciliano Carmelo Fabio D’Antoni, dedicata al tema dell’”eterno femminile”. L’esposizione celebra le figure di Sant’Agata, Santa Lucia e altre sante che, con la loro fede e forza, hanno lasciato un segno nella storia e nell’immaginario collettivo.

“Agata, la donna” al Casale dell’Arte

Dal 31 gennaio al 9 febbraio, il Casale dell’Arte in via Playa 200 ospiterà una collettiva d’arte intitolata “Agata, la donna”, ideata e diretta da Valentina Capizzi, presidente dell’associazione #doNNevietatomorire. La mostra esplora la figura di Agata da una prospettiva culturale e sociale, andando oltre il solo aspetto religioso.

Eventi Sant’Agata 2025: tour guidati sulle tracce di Sant’Agata

“Sulle tracce di Agata: dalla vita al martirio”

Un viaggio emozionante lungo i luoghi legati alla vita e al martirio della Santa, organizzato da Sicilia Gaia. Il tour prevede visite alle Chiese di Sant’Agata La Vetere e Sant’Agata alla Fornace, oltre alla sala espositiva del Museo Diocesano, dove sarà possibile ammirare il fercolo e i cimeli agatini.

“Sulle orme di Sant’Agata: il racconto del martirio tra le pietre di Catania”

Un percorso storico che parte dal Museo Diocesano per poi visitare la Chiesa di Sant’Agata alla Fornace, collegata al martirio del fuoco, e altri luoghi simbolo della storia della Santa.

Tour Agatino 2025: passeggiate nel mistero

Un itinerario affascinante nel cuore del centro storico di Catania, alla scoperta di simboli e misteri legati al culto agatino. Guidato da Maria Grazia Attanasi, storica e guida turistica, e da Gian Luca Marino, giornalista specializzato in itinerari misteriosi. Il percorso toccherà Piazza Stesicoro, la Chiesa di Sant’Agata al Carcere, Sant’Agata la Vetere e il Monastero delle Benedettine.

Eventi Sant’Agata 2025: eventi esclusivi e appuntamenti speciali

“La festa di Sant’Agata a Palazzo Nicotra Bertuccio”

Un’occasione unica per ammirare la processione dall’elegante piano nobile di Palazzo Nicotra Bertuccio, in via Etnea. L’evento, organizzato da Sicilia Gaia in collaborazione con la Società Storica Catanese, offre un’immersione nelle atmosfere dei palazzi ottocenteschi con una visita guidata tra affreschi, stucchi e preziosi arredi d’epoca.

“Sant’Agata: la sera del 3” – Aperitivo in terrazza e visione dei fuochi

La notte del 3 febbraio, Sicilia Gaia propone un evento esclusivo per ammirare gli spettacolari fuochi della festa da un punto privilegiato: la Terrazza Santa Chiara, con vista su Piazza San Placido. L’evento prevede un aperitivo e degustazioni di specialità tipiche.

“La festa di Sant’Agata: alba a Palazzo Biscari”

Dopo la Messa dell’Aurora e l’uscita del fercolo, i partecipanti saranno ospiti del Principe Ruggero Moncada a Palazzo Biscari, dove potranno assistere alla processione dalla spettacolare balconata con vista sugli Archi della Marina.

Laboratorio creativo “Agata e i simboli catanesi”

Un’attività dedicata ai più piccoli, a cura di Barbara Mileto, per scoprire i simboli della tradizione agatina attraverso letture e attività creative. Il laboratorio si terrà il 4 febbraio ed è rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni (max 6 partecipanti).