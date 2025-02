Tasse universitarie 2025: l’Isee universitario consente di ridurre l’importo delle tasse universitarie ma, come funziona esattamente? Sebbene sia generalmente richiesto solo alla fine dell’estate e in concomitanza con l’iscrizione al nuovo anno accademico o dell’immatricolazione in un determinato Ateneo, molte famiglie decidono di richiederlo già all’inizio dell’anno. Questo perché, oltre a semplificare la procedura per l’iscrizione, richiedere l’Isee universitario consente anche di ottenere automaticamente l’Isee ordinario, utile per altre pratiche fiscali e amministrative. A seguire, una breve guida sull’Isee universitario e come richiederlo.

Tasse universitarie 2025: l’IseeU

Per le famiglie con figli che frequentano l’università, la richiesta e conseguente presentazione dell’Isee Universitario, rappresentano uno degli strumenti fondamentali per poter beneficiare della riduzione delle tasse universitarie, che altrimenti sarebbero estremamente elevate. Elemento essenziale da tener presente, è che l’Isee richiesto nel corso di un dato anno viene utilizzato per calcolare le tasse dell’anno accademico successivo, ad esempio quello che si presenta in quest’anno, è valido per il calcolo delle tasse relative al prossimo anno accademico 2025/2026.

L’Isee universitario inoltre, si differenzia dall’Isee richiesta in via ordinaria, poichè include una specifica voce e il codice fiscale dello studente, che ne fa il beneficiario delle agevolazioni per il diritto allo studio.

Come richiedere l’Isee universitario

Per richiedere l’Isee universitario, il primo passo da compiere è compilare la Dsu, la Dichiarazione Sostitutiva Unica, un documento all’interno del quale sono riportati i dati di tutti i componenti il nucleo famigliare. Oltre a questi sono indicati nella Dsu, anche i redditi percepiti all’interno dello stesso nucleo nonchè i patrimoni posseduti.

Il modello di Isee universitario del 2025 è indispensabile per tutti quegli studenti che per il prossimo anno accademico 2025/2026 desiderino ottenere borse di studio o vogliano accedere all’assegnazione degli alloggi universitari. É necessario presentare la richiesta di Isee universitario anche e, soprattutto, per gli studenti e le famiglie che intendano nel prossimo anno accademico, beneficiare della riduzione dell’importo delle tasse per l’iscrizione al primo anno del percorso accademico. Infatti, dal secondo anno in poi, oltre all’Isee, il calcolo delle tasse tiene conto di ulteriori e vari fattori, per lo più dipendenti dal merito conseguito, che influenzano sia in positivo che in negativo, l’importo da pagare per il rinnovo dell’iscrizione.