Concorso guide turistiche 2025 è ufficialmente aperto: il Ministero del Turismo ha pubblicato il bando per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione. Si tratta di un’importante opportunità per chi desidera ottenere l’iscrizione all’elenco nazionale delle guide turistiche e lavorare in un settore in continua crescita.

In questo articolo scoprirai tutto ciò che serve sapere sul concorso: requisiti richiesti, modalità di iscrizione, struttura delle prove d’esame e strumenti utili per prepararti al meglio.

Requisiti per partecipare al concorso guide turistiche 2025

Per iscriversi al concorso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea;

o di un paese dell’Unione Europea; Maggiore età e godimento dei diritti civili e politici;

e godimento dei diritti civili e politici; Assenza di condanne penali per reati dolosi o commessi con abuso di professione;

per reati dolosi o commessi con abuso di professione; Diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente, oppure laurea triennale, magistrale o del vecchio ordinamento.

Chi soddisfa queste condizioni può presentare domanda di partecipazione online entro il 27 febbraio 2025.

Come presentare la domanda di iscrizione

L’iscrizione al concorso guide turistiche 2025 avviene esclusivamente online tramite il portale inPA. Ecco i passaggi principali:

Accedi alla piattaforma inPA con SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS; Compila la domanda online, selezionando la lingua straniera di specializzazione (livello minimo richiesto: B2); Versa la quota di partecipazione di 10,00 euro; Possiedi un indirizzo PEC: è obbligatorio per ricevere comunicazioni ufficiali.

Per eventuali difficoltà nell’iscrizione, il Ministero mette a disposizione una guida dettagliata sulla procedura di registrazione.

Come si svolge il concorso guide turistiche 2025?

L’esame di abilitazione prevede tre prove selettive:

Prova scritta – 80 domande a risposta multipla su:

Storia dell’arte

Geografia

Storia

Archeologia

Diritto del turismo e accessibilità

Disciplina dei beni culturali e del paesaggio

(Minimo 25/40 per superare la prova)

Prova orale

Colloquio sulle materie della prova scritta e verifica della conoscenza di una lingua straniera.

Prova tecnico-pratica

Simulazione di una visita guidata in italiano e nella lingua straniera scelta. Il candidato dovrà illustrare un sito estratto a sorte. (Minimo 25/40)

Scarica il bando e rimani aggiornato

Il bando completo del concorso guide turistiche 2025 è disponibile sul sito del Ministero del Turismo e sulla piattaforma inPA. È fondamentale leggere attentamente il documento per conoscere tutti i dettagli ufficiali.