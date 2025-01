Un incendio ha distrutto parte della comunità terapeutica riabilitativa Villa Verde di Catania, sita in via Nuovalucello, nelle vicinanze della Circonvallazione. A perdere la vita, è stata una donna, affetta da disturbi neurologici e ospite della struttura, nella stanza della quale sono divampate le fiamme.

La casa di cura è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale; la vittima era assistita probabilmente in convenzione.

Ad occuparsi delle indagini i carabinieri della compagnia Piazza Verga, coordinati dalla Pm, la sostituta procuratrice Assunta Musella.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Non si escludono, però, le ipotesi che la donna stesse fumando una sigaretta, prima che divampasse il rogo, e quella di un gesto estremo.

In aggiornamento…