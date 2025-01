Concorsi pubblici 2025: sarà un anno ricco di procedure concorsuali nella Pubblica Amministrazione e non. I bandi comprendono diversi, tra cui l’INPS, il Ministero della Cultura, la Polizia di Stato e le scuole. Ecco quali sono le modalità di candidatura, i requisiti da soddisfare e le scadenze dei più importanti bandi attivi.

I bandi saranno pubblicati sul Portale InPA, dove sarà anche possibile inviare la domanda di partecipazione. Per concludere la procedura potrebbe essere richiesto il pagamento di una tassa di concorso e il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec) intestata al candidato.

Concorsi pubblici 2025, Forze dell’Ordine

Il Ministero degli Interni ha annunciato numerose assunzioni, con un totale di 16.630 nuovi posti per rinforzare i vari reparti delle Forze dell’Ordine. Ecco, nello specifico, la suddivisione:

5.000 nella Polizia di Stato , inclusi 1.000 già autorizzati con il Decreto del 19 giugno 2024;

, inclusi 1.000 già autorizzati con il Decreto del 19 giugno 2024; 4.801 posti nell’Arma dei Carabinieri ;

; 2.961 posti nella Guardia di Finanza ;

; 2.326 posti nella Polizia Penitenziaria (2.326);

(2.326); 1.404 posti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (1.404)

Concorsi Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia offre 236 posti di lavoro, con scadenza per le domande il 29 gennaio. I posti sono destinati per l’Area funzionari e gli altri per l’Area assistenti. Il Piano triennale prevede l’assunzione di oltre 14.000 persone entro il 2026 per colmare i vuoti nei vari Dipartimenti, come quelli che si occupano dell’organizzazione giudiziaria, dei servizi penitenziari, della giustizia minorile e di comunità.

Concorsi pubblici 2025, bandi INPS

Nel 2025, l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) prevede l’assunzione di circa 1.500 nuovi dipendenti, come parte del Piano triennale per soddisfare il fabbisogno di personale. Per quanto riguarda il 2024, sono ancora in attesa di essere pubblicati i bandi per circa 2.500 posti a tempo indeterminato:

403 posti per funzionari nella famiglia professionale degli Ispettori di vigilanza ;

; 142 posti per funzionari amministrativi;

920 posti per funzionari sanitari, tra cui 782 professionisti delle aree psicologiche e sociali e 138 infermieri ;

e sociali e 138 ; Inoltre, ci sarà spazio per almeno 16 professionisti legali e circa 15 unità dirigenziali di livello non generale.

Gli altri bandi attivi per il 2025

Nel 2025, il Ministero della Cultura assumerà 800 assistenti come parte del Piano triennale 2024-2026, il cui bando doveva uscire già a fine 2024. Entro i prossimi due anni, saranno indetti concorsi per un totale di 1.100 posti tra assistenti e funzionari, aperti a diplomati e laureati. Assunzioni anche Ministero degli Affari Esteri (Maeci) prevede un concorso per 100 assistenti e oltre 50 posti nella carriera diplomatica, tra cui 35 segretari di legazione e 18 con alte professionalità. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infine, metterà a disposizione quasi 550 posti, con concorsi per 381 assistenti e 163 funzionari, riservati ai laureati.