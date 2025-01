Nel pomeriggio di oggi è stato ufficialmente avviato il processo di progettazione esecutiva del lotto Monte Po-Misterbianco Centro della Metropolitana di Catania, un passo decisivo che segna la fine di un lungo periodo di stallo e l’inizio concreto della realizzazione di un’opera infrastrutturale vitale per la città e per l’intera Sicilia. Un progetto che finalmente prende vita, dopo anni di difficoltà e rinvii, rappresentando una vera e propria svolta per il sistema di trasporti catanese.

Le parole del Ministero delle Infrastrutture

Il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, ha commentato con grande soddisfazione il raggiungimento di questo traguardo, esprimendo l’importanza del risultato ottenuto. “Oggi possiamo parlare di un altro passo avanti significativo in un percorso che ha richiesto impegno e determinazione per sbloccare una situazione che ostacolava l’avanzamento di un’opera fondamentale per i collegamenti e la mobilità della Sicilia. Le difficoltà che hanno rallentato l’iter del progetto sono ormai superate e, grazie anche ai sopralluoghi e agli incontri che ho avuto il piacere di organizzare al Ministero, siamo riusciti a trovare soluzioni concrete. Ora possiamo guardare con ottimismo al futuro di questa importante infrastruttura, che sarà fondamentale non solo per Catania, ma per l’intero hinterland, migliorando i collegamenti e favorendo la crescita economica e sociale della nostra regione.”

Il progetto presentato

Il lotto Monte Po-Misterbianco Centro rappresenta una delle tappe più cruciali nella realizzazione della metropolitana di Catania, un’infrastruttura che non solo risolverà i problemi di traffico e congestionamento, ma contribuirà anche a ridurre l’inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questo progetto, atteso da tanto tempo, sta per diventare realtà grazie all’impegno delle istituzioni e alla determinazione di chi ha creduto nel suo valore. L’avvio della progettazione esecutiva segna il superamento di ostacoli burocratici e tecnici che avevano frenato l’opera, e ora si entra nel vivo del percorso che porterà alla sua realizzazione definitiva.

Questo è solo l’inizio di un cambiamento più ampio per la città e per la Sicilia, un passo fondamentale verso una mobilità più moderna, sostenibile e accessibile per tutti. La metropolitana di Catania, una volta completata, rappresenterà un collegamento strategico per tutta l’area metropolitana, favorendo il flusso di persone e merci, e migliorando i tempi di percorrenza tra i principali quartieri e centri della città.