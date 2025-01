A partire dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2025, entrerà in vigore un’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Prefetto di Catania, che stabilisce il divieto di stazionamento in sei aree strategiche della città per coloro che assumano comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti, ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Il provvedimento, adottato con l’intento di contrastare la criminalità diffusa, mira anche a garantire la piena fruizione degli spazi pubblici, in particolare in vista delle celebrazioni di Sant’Agata, delle festività pasquali e della ricorrenza del 25 aprile.

Le aree in zona rossa

Le zone individuate come maggiormente vulnerabili e soggette a fenomeni di illegalità sono: la Stazione ferroviaria e piazza Alcalà, piazza Duomo, piazza Università, piazza Stesicoro, la Villa Bellini e il Teatro Massimo, tutti luoghi centrali della movida catanese. In queste aree, il divieto di stazionamento riguarderà le persone che siano state precedentemente segnalate all’Autorità giudiziaria per reati come aggressioni, lesioni, risse, furti, rapine, danneggiamenti o spaccio di sostanze stupefacenti, nonché i parcheggiatori abusivi.

Obiettivo: sicurezza pubblica

L’ordinanza è il risultato di una stretta collaborazione tra la Prefettura, la Questura, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, ed è il frutto di un’intensa attività preparatoria svolta nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con il coinvolgimento anche del sindaco di Catania. Il provvedimento si inserisce in un quadro di interventi straordinari destinati a migliorare la sicurezza urbana, rafforzando le misure di prevenzione e controllo, che già comprendono operazioni come “Alto Impatto” e i servizi contro la “malamovida”, per garantire un vivere civile ordinato e accrescere la sicurezza nelle zone più frequentate della città.

Le dichiarazioni del Prefetto

Il Prefetto ha sottolineato che questa ordinanza fornisce un ulteriore strumento alle Forze dell’ordine per prevenire comportamenti illeciti e condotte che possano compromettere la sicurezza e il benessere della collettività. In particolare, il Prefetto ha dichiarato che, in occasione della prossima festa di Sant’Agata, il provvedimento intende permettere alla popolazione di godere pienamente e in sicurezza delle aree coinvolte, senza rischi derivanti da comportamenti incivili o violenti.