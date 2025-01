Arrivano aggiornamenti sulla fuga di gas con conseguente esplosione nel quartiere San Giovanni Galermo, a Catania, precisamente in via Geza Kertesz. I Vigili del Fuoco stanno effettuando le operazioni di spegnimento comunicato che stanno intervenendo con i Nuclei Speciali NBCR per un fuga di gas dalla rete. Tre squadre sono attualmente sul posto

I Vigili hanno attivato tutte le risorse speciali necessarie e disponibili in regione: squadre di ricerca e soccorso USAR e cinofili. Al momento, secondo il prefetto di Catania, il bilancio sarebbe di 7 feriti di cui uno in codice rosso, ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania.