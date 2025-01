Il Carnevale di Acireale, conosciuto come “Il più bel Carnevale di Sicilia”, torna a incantare dal 15 febbraio al 4 marzo 2025 con un programma ricco di eventi e novità. Le spettacolari sfilate di carri allegorici in cartapesta, realizzate dai maestri carristi acesi, saranno protagoniste lungo il circuito e, per la prima volta, saranno esposte staticamente ogni mattina in punti prestabiliti, sul modello del Carnevale estivo. Le serate del sabato offriranno sfilate in notturna con dj-set, maschere isolate e intrattenimento itinerante, garantendo un’atmosfera unica fino a mezzanotte.

Spettacoli musicali e attività

Ogni domenica sera, il Carnevale si animerà con spettacoli musicali in tre piazze principali della città: piazza Duomo, piazza Garibaldi e piazza Indirizzo. Artisti e band siciliane proporranno una varietà di stili musicali, con particolare attenzione agli artisti locali grazie all’evento “Rumori Barocchi”. La festa coinvolgerà anche i più piccoli, con attività ludico-musicali e laboratori in piazza Garibaldi, mentre lungo il circuito sarà possibile acquistare gadget ufficiali. I concorsi “Bambini in maschera” e “CarnevAnimale” renderanno l’evento ancora più inclusivo, premiando i travestimenti più originali di bambini e amici a quattro zampe.

Tra arte e cultura

Il presidente della Fondazione Carnevale di Acireale, Giuseppe Sardo, ha sottolineato l’impegno per offrire un evento memorabile, che celebri la tradizione e valorizzi il talento locale. Tra le attrazioni imperdibili, i carri in miniatura esposti al Cine Teatro Maugeri e il concorso di disegno su cartolina postale. Durante la kermesse, il format “Cuntimmilla” con Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia coinvolgerà il pubblico con racconti e spettacoli comici. I biglietti per assistere agli eventi sono già disponibili online su liveticket.it e presso i botteghini.