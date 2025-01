Tutto pronto per il tanto atteso Capodanno Mediaset di Catania. I festeggiamenti, trasmessi in diretta da Piazza Duomo, saranno l’occasione per migliaia di catanesi e turisti di dare il benvenuto al nuovo anno in uno degli scenari più suggestivi della città. Il centro di Catania si trasformerà in un palcoscenico, ricco di musica e tradizione. Quest’anno, per la comodità di tutti, la zona sarà facilmente raggiungibile grazie alla metropolitana, che per l’occasione prolunga il proprio orario di servizio per quasi tutta la notte di Capodanno.

Orari della metropolitana

In occasione dei festeggiamenti, il servizio della Metropolitana di Catania sulla tratta Monte Po- Stesicoro sarà prolungato fino alle ore 3:00 della notte, con l’ultima corsa in partenza dalla stazione Stesicoro. Il prolungamento permetterà permetterà ai cittadini di godere dei festeggiamenti senza preoccupazioni legate agli spostamenti, evitando quindi i numerosi problemi legati al traffico e alle difficoltà di trovare parcheggio.

Si ricorda inoltre che domenica 5 gennaio 2025 l’orario del servizio della metropolitana sarà esteso fino alle ore 1:00, offrendo ancora più comodità a chi parteciperà agli eventi e vorrà spostarsi facilmente in città.

Raggiungere il centro con i mezzi

Per raggiungere i festeggiamenti in Piazza Duomo e nel centro città, la metropolitana rappresenta la scelta più comoda e conveniente. Durante la notte di Capodanno, infatti, raggiungere il centro sarà una vera e propria impresa, rendendo il parcheggio nelle vicinanze della piazza un’impresa difficile e stressante. Inoltre, trovare un posto sicuro dove parcheggiare la propria auto potrebbe diventare un problema ulteriore.

Il Comune di Catania ha consigliato ai propri cittadini di lasciare la macchina a casa e raggiungere il centro città con i numerosi mezzi a diposizione dagli autobus Amts alla metropolitana. Inoltre consiglia di non raggiungere il centro con la propria macchina. A questo proposito consiglia i numerosi parcheggi in giro per la città.