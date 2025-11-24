Nuovo slittamento per la realizzazione della tratta verso l’aeroproto di Catania. A farne i conti tutti i cittadini, i pendolari e i turisti, che ormai da tempo aspettano con ansia questa nuova apertura.

La realizzazione della nuova tratta

La realizzazione della tratta metropolitana Stesicoro–Aeroporto, il collegamento strategico che unisce il centro storico di Catania con lo scalo di Fontanarossa, entra in una fase decisiva con la risoluzione del contratto con l’impresa aggiudicataria dell’appalto. Il contratto, sottoscritto nell’agosto del 2021 tra la Ferrovia Circumetnea (FCE) e il Consorzio Stabile Medil, prevedeva la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’intera estensione della metropolitana, da Piazza Stesicoro fino al terminal aeroportuale. L’opera, del valore complessivo di circa 384–400 milioni di euro è stata finanziata nell’ambito di un programma europea a potenziare il trasporto pubblico.

La fine dei lavori

La previsione per il completamento della tratta metropolitana Stesicoro–Aeroporto è stata prorogata al 2030. La notizia è stata comunicata dal Direttore Generale della Ferrovia Circumetnea (FCE), ing. Salvo Fiore, al quotidiano “La Sicilia”, al termine dell’incontro istituzionale che si è svolto a Roma per esaminare la delibera del Collegio Consultivo Tecnico (CCT).

Nonostante ciò i lavori proseguono i lavori per la delibera. Così Orazio Grasso capogruppo Mpa-Grande Sicilia nel consiglio comunale di Catania: “apprendo con soddisfazione che il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) ha finalmente deliberato la possibilità per la Ferrovia Circumetnea (FCE) di risolvere il contratto con il Consorzio Medil, contratto che aveva generato un contenzioso e che per anni ha tenuto in ostaggio i lavori per il completamento di una infrastruttura indispensabile per la città”.