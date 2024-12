Come ogni anno, anche per la notte di Capodanno 2024 il servizio di trasporto pubblico urbano sarà potenziato per garantire una mobilità comoda e sicura a tutti i cittadini che vorranno festeggiare in centro città. La programmazione prevede che, come di consueto, l’ultima partenza dei mezzi di trasporto pubblico urbano sia fissata per le ore 21:00 del 31 dicembre. Tuttavia, per agevolare gli spostamenti verso il centro storico, soprattutto in vista delle manifestazioni e degli eventi speciali organizzati per il Capodanno, sono stati previsti dei prolungamenti nelle corse di alcune linee.

Orari corse prolungati

In particolare, il servizio delle seguenti linee sarà esteso fino alle ore 02:30 del 1° gennaio 2025, con l’ultima partenza dal capolinea programmata per tale orario. Le linee interessate dal prolungamento sono:

Alibus (collegamento aeroporto-centro città)

524S (navetta di collegamento tra l’aeroporto, il parcheggio Fontanarossa e la stazione ferroviaria Fontanarossa)

421 (collegamento con diverse zone della città)

504R (servizio che raggiunge diverse aree residenziali)

525 (linea che serve diverse aree residenziali e commerciali)

726 (collegamento tra vari quartieri)

BRT1 (Bus Rapid Transit, linea di trasporto rapido per il centro città)

BRT5 (altro servizio BRT che facilita gli spostamenti nel centro)

Librino Express (collegamento rapido con il quartiere Librino)

L’estensione degli orari di queste linee garantirà un flusso continuo di trasporti verso il centro città, consentendo a tutti i cittadini di raggiungere facilmente le piazze principali e le aree dove si terranno le celebrazioni di Capodanno. In questo modo, i festeggiamenti potranno essere goduti in sicurezza, senza la preoccupazione di dover trovare un mezzo di trasporto al termine della serata.

Orari ridotti per 1 gennaio 2025

Per il giorno successivo, il 1° gennaio 2025, è stato previsto un orario ridotto per il servizio pubblico. Infatti, il servizio verrà sospeso alle ore 13:00, con l’ultima corsa in partenza prima di tale orario. Tuttavia, le corse riprenderanno nel pomeriggio, tra le ore 16:00 e le 17:00, ad eccezione delle linee Alibus e 524S, che continueranno a operare come sempre, H24, per garantire la connessione continua con l’aeroporto e altri punti nevralgici della città.

I parcheggi aperti

Oltre al potenziamento del servizio di trasporto pubblico, il piano prevede anche l’apertura di numerosi parcheggi strategici, per poter lasciare la macchina fuori dalla confusione del centro. In particolare, durante la notte del 31 dicembre, i seguenti parcheggi saranno disponibili per i cittadini:

Parcheggi al centro:

Maddem (situato in zona centrale, facilmente accessibile)

Pino (vicino ai principali punti di ritrovo)

Sicilia (area centrale per gli eventi)

Sturzo (comodo per chi si dirige verso le piazze principali)

Borsellino (in zona centrale, con ampi spazi)

R1-Plebiscito (collegato direttamente con la linea 504R)

Parcheggi scambiatori:

Nesima (collegato con la metro e con la linea 421, utile per chi arriva dalle zone periferiche)

Due Obelischi (collegato con la linea BRT1, per un rapido collegamento con il centro)

Sanzio (collegato con la linea BRT5, strategico per chi arriva dal lato est della città)

Fontanarossa (parcheggio vicino all’aeroporto, collegato con il Librino Express, ideale per chi arriva da fuori città)

Questa rete di parcheggi e il prolungamento del servizio di trasporto pubblico contribuiranno a rendere più comodi e sicuri gli spostamenti durante la notte di Capodanno, evitando il congestionamento del traffico e consentendo ai cittadini di godere delle festività senza stress.