Anche quest’anno, sebbene non ufficialmente confermato, sembra che la festa in diretta di Canale 5 per accogliere il nuovo anno sarà trasmessa da Piazza Duomo a Catania. La conduzione dell’evento, come da tradizione, sarebbe affidata a Federica Panicucci. Sul palco, come ogni anno, si esibiranno numerosi big della musica italiana, promettendo una serata ricca di divertimento e musica.

L’edizione dell’anno scorso

Lo scorso anno, la splendida Piazza Duomo di Catania ha accolto uno degli eventi più attesi dell’anno: “Capodanno in Musica”, una serata imperdibile che ha dato il benvenuto al 2025. L’evento ha preso il via subito dopo il tradizionale discorso del Presidente della Repubblica, con una serie di esibizioni live che hanno emozionato il pubblico. Sul palco si sono alternati artisti come Alberto Urso, Baby K, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Mietta, Paolo Meneguzzi, Riki, LDA, Marco Masini, Grelmos, Cioffi, El Ma, I Desideri, Berna, Ludwig, e Vida Loca.

L’anno scorso l’evento, completamente gratuito, ha entusiasmato il pubblico catanese, ottenendo così un successo quasi inaspettato. La serata è stata condotta dalla brillante Federica Panicucci, affiancata dal carismatico Fabio Rovazzi. E con il grande entusiasmo suscitato lo scorso anno, si spera che anche quest’edizione porti un’altra serata indimenticabile.