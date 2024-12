A partire da lunedì 9 dicembre, la metropolitana di Catania si trasforma in un palcoscenico natalizio unico con l’iniziativa “Suoni in metro”. Un connubio perfetto tra tradizione, musica e arte. Un’esperienza da non perdere per tutti i viaggiatori e i cittadini che vogliono immergersi nell’atmosfera magica del Natale.

L’iniziativa “Suoni in metro”

Nella spaziosa area “Fermate d’arte”, che espone una selezione di opere provenienti dal prestigioso Castello Ursino, gli studenti della scuola ad indirizzo musicale “Vittorino da Feltre” si esibiranno in una serie di brani strumentali e corali, interpretando canti natalizi e pezzi musicali di grande suggestione. La loro musica contribuirà a creare un’atmosfera unica, dove arte e tradizione si fonderanno per celebrare insieme il Natale.

Concerti e presepi in più stazioni

L’iniziativa non si limita alla sola stazione “Fontana”. Nei giorni successivi, la magia di “Suoni in metro” si sposterà anche nella stazione Giovanni XXIII, dove dal 10 al 13 dicembre si terranno concerti natalizi a cura degli studenti degli istituti comprensivi ad indirizzo musicale Diaz-Manzoni, Giuffrida, Rita Atria, Montessori-Mascagni e XX Settembre. Sarà un’occasione straordinaria per ascoltare talentuosi giovani musicisti esibirsi nei brani più suggestivi del repertorio natalizio.

Inoltre, presso la stazione Giovanni XXIII, sarà possibile ammirare una splendida esposizione di presepi realizzati da numerose scuole catanesi, tra cui le scuole Battisti, Brancati, Convitto Cutelli, Diaz-Manzoni, Deledda-Coppola-De Santis, Di Guardo-Quasimodo, Giuffrida, Malerba, Montessori-Mascagni, Parini, Rita Atria, Sauro Giovanni XXIII, San Giorgio, San Giovanni Bosco, Verga, Vespucci-Capuana-Pirandello, Vittorino da Feltre e XX Settembre. Ogni presepe racconta una storia diversa, realizzati tutti con materiali e tecniche tradizionali.