Gli amanti delle piste innevate, del clima rigido e con la passione degli sci sono già in fase di organizzazione della tradizionale settimana bianca. A tal proposito, il portale Holidu, che si occupa di prenotazione di case e appartamenti vacanza, ha stilato una classifica con le prime 40 destinazioni sciistiche preferite dagli italiani nella stagione 2024-2025. I dati raccolti hanno riguardato sia il prezzo degli alloggi che quello degli Skipass. In classifica figurano anche delle località etnee. Ecco dove si piazzano e quante sono le località che fanno parte della provincia di Catania e chi, invece, occupa le prime posizioni.

La classifica

Le 40 località sono state selezionate tenendo in considerazione, come già accennato, i prezzi medi di alloggio e dello Skipass, sia in alta stagione, periodo compreso tra il 22 dicembre e il 29 dicembre 2024, che in bassa stagione, tra il 23 marzo e il 30 marzo 2025, in base alle richieste che sono pervenute sul portale.

In testa alla classifica non potevano, naturalmente, mancare le località del nord Italia, come Livigno, in Lombardia, nella provincia di Sondrio, che si conferma ancora una volta in testa. A seguire, Madonna di Campiglio, in Trentino, e Alto Sangro, in Abruzzo.

Il resto della top 10 vede ben 5 destinazioni del Trentino-Alto Adige e non potevano mancare altre località note come Courmayeur, Bormio e Cortina d’Ampezzo, sede delle prossime Olimpiadi Invernali nel 2026.

Presenze etnee in classifica

Non solo nord Italia. In classifica figurano anche delle presenze siciliane e nel territorio etneo. Si tratta di Nicolosi, con prezzi incredibilmente bassi, a circa € 28 di media, e l’Etna Nord/Piano Provenzana – Linguaglossa, che ha € 32 di costo medio giornaliero.

A Nicolosi sorprende il prezzo medio per gli alloggi che è di € 23, mentre di € 34 è la cifra media che si spende per lo Skipass. Poco più alte le cifre di Etna Nord/Piano Provenzana – Linguaglossa, con gli alloggi che hanno un prezzo medio di € 29 e lo Skipass a € 35.

Le località etnee rappresentano, quindi, una scelta più accessibile, confermandosi ideali per chi cerca una vacanza sulla neve senza spendere una fortuna. E al contempo, offrono un fascino non indifferente grazie alla presenza del Vulcano.