Ormai da giorni a Catania si respira la tipica area natalizia , fatta di luci, colori e atmosfere magiche. Il 29 novembre, data in cui il Natale è entrato in città. Illuminato in Piazza Università il maestoso albero di Natale, ben 15 metri di pure colore e luce. Non da meno, le luminarie, che decorano via Etnea, Piazza Mazzini, piazza Vincenzo Bellini e tratti di via Vittorio Emanuele, rendono ogni angolo della città un’opera d’arte. Il tutto è stato realizzato grazie ai fondi della tassa di soggiorno, che continuano a investire nella bellezza della città.

Dove si trovano i mercatini di Natale?

Inaugurati in 29 novembre tutti i mercatini natalizi in città. Sparsi per la città centinaia di artigiani e commercianti pronti ad esporre i loro prodotti legati alla tradizione sicula. Ecco le vie in cui si trovano: piazza Università, via Garibaldi, piazza Mazzini, via Montesano, via Minoriti e, per la prima volta, anche la villa Pacini. Si ricorda che sono aperti ogni giorno, dalle 10:00 alle 22:00 (fino alle 23:45 nei festivi e prefestivi). Un bellissimo e atteso evento per i cittadini e turisti che anche quest’anno invadono la città. Occasione irripetibile per immergersi in un mondo di artigianato locale, prelibatezze gastronomiche. Inoltre, un’ottima occasione per fare acquisti natalizi originali e unici.

I mercatini di Palazzo Biscari

Ritornano anche quest’anno i mercatini di Natale allestiti a Palazzo Biscari. Il 14 e 15 dicembre, uno dei palazzi storici più belli di Catania ospiterà una selezione di bancarelle natalizie, con prodotti artigianali, dolci tipici e tante idee regalo uniche. Un’occasione imperdibile per vivere l’atmosfera delle festività in un contesto storico di grande fascino, immersi nella bellezza barocca del palazzo. I mercatini saranno visitabili dalle 10 alle 21.00. Inoltre, si ricorda che l’ingresso è completamente gratuito.