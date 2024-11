Concorso Marina Militare 2025: è stato indetto il nuovo bando di concorso per il reclutamento di complessivi 2500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI). La selezione pubblica aperta ai civili che richiede come titolo di studio il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media), prevede due blocchi di domande e distinti incorporamenti. Le domande di partecipazione hanno scadenza diversa in relazione all’incorporamento per il quale viene presentata.

Di seguito, tutti i dettagli sui posti disponibili, i requisiti e le modalità di partecipazione e selezione.

Concorso Marina Militare 2025: suddivisione posti e incorporamenti

I 2500 posti previsti dal bando sono distribuiti come di seguito:

1.700 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) , così distribuiti:

– 1.339 per il settore d’impiego “navale”;

– 131 per il settore d’impiego “anfibi”;

– 79 per il settore d’impiego “incursori”;

– 39 per il settore d’impiego “Componente subacquei – palombari”;

– 52 per il settore d’impiego “sommergibilisti”;

– 60 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;

– 760 per le varie specialità, abilitazioni;

– 10 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;

– 15 per il settore d’impiego “Soccorritori Marittimi”;

– 15 per il settore d’impiego “Componente subacquei – sommozzatori”.

Come anticipato, il reclutamento dei volontari avverrà su due blocchi di domande e distinti incorporamenti, così suddivisi:

1° incorporamento CEMM Navale, CP, e Componenti specialistiche e Forze speciali previsto indicativamente nel mese di luglio 2025, per 645 concorrenti, ripartiti come indicato nel bando; 2° incorporamento CEMM Navale, CP, e Componenti specialistiche e Forze speciali previsto indicativamente nel mese di settembre 2025, per 665 concorrenti, ripartiti come indicato nel bando; 3° incorporamento: CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi, previsto indicativamente a partire dal mese di novembre 2025, per 400 concorrenti, ripartiti come indicato nel bando; 4° incorporamento: CEMM Navale e CP, previsto indicativamente a partire dal mese di febbraio 2026, per i successivi 240 classificati nella graduatoria di merito generale, ripartiti come indicato nel bando. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 29 novembre 2024 al 28 dicembre 2024, per i nati dal 28 dicembre 2000 al 28 dicembre 2006, estremi compresi.

1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto indicativamente nel mese di novembre 2025, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco), per i primi 225 classificati nella graduatoria di merito generale, ripartiti come indicato nel bando; 2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto indicativamente nel mese di febbraio 2026, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco) per i successivi 325 classificati nella graduatoria di merito generale, ripartiti come indicato nel bando. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° luglio 2025 al 30 luglio 2025, per i nati dal 30 luglio 2001 al 30 luglio 2007, estremi compresi.

Prevede con 550 posti, di cui 300 per il CEMM e 250 per le CP, così suddivisi:

I requisiti richiesti

Per poter accedere al concorso, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 24° anno di età;

non essere stati condannati per delitti non colposi;

non essere stati licenziati, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base;

in una Pubblica Amministrazione, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base; aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) ;

; per i soli candidati che hanno presentato domanda per il settore d’impiego “Componente aeromobili” aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università;

aver conseguito un valido per l’iscrizione all’Università; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

idoneità fisio-psico-attitudinale

fisio-psico-attitudinale esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e l’uso di sostanze stupefacenti ;

agli accertamenti diagnostici per l’abuso di e l’uso di sostanze ; non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Si ricorda inoltre, che la presenza di tatuaggi può determinare l’esclusione dal concorso.

Concorso Marina Militare 2025: candidature e selezioni

La domanda di partecipazione al concorso può essere inoltrata esclusivamente tramite la procedura telematica disponibile nell’area concorsi sul sito ufficiale del Ministero della difesa, autenticandosi mediante SPID, entro le date previste per i singoli blocchi, sopra specificate.

La selezione avverrà in diverse fasi dopo l’inoltro delle domande, a partire dalla valutazione dei titoli di merito fino all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e all’attribuzione delle categorie e abilitazioni. Ogni fase sarà contraddistinta dalla formazione e approvazione di distinte graduatorie di merito per ciascuna, sino alla decretazione dell’ammissione dei candidati.

Per ulteriori dettagli sul Concorso Marina Militare 2025, si consiglia un’attenta lettura del bando.